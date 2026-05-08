Rīgas Operas festivāls 2026 sāksies ar pirmizrādi un pulcēs spožus viessolistus
Pēc vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas Latvijas Nacionālā opera un balets jūnijā atkal vērs durvis skatītājiem, aicinot uz Rīgas Operas festivālu. Gandrīz trīsdesmit gadu laikā tas kļuvis par nozīmīgu notikumu gan vietējiem skatītājiem, gan operas cienītājiem no ārvalstīm, ikreiz pulcējot pilnas zāles un starptautisku uzmanību.
Šogad festivāls sāksies 4. jūnijā ar Džakomo Pučīni operas "Bohēma" jauniestudējuma pirmizrādi un piedāvās daudzveidīgu programmu, kurā šīs sezonas jauniestudējumos un repertuāra izrādēs līdzās Latvijas Nacionālās operas un baleta māksliniekiem spoži mirdzēs pasaulē atzīti viessolisti. Vairāki no viņiem Latvijā un mūsu opernamā uzstāsies pirmo reizi.
Rīgas Operas festivālā 2026 tiks izrādītas operas "Bohēma", "Zemnieka gods", "Pajaci", "Mīlas dzēriens", "Karmena" un "Aīda", kā arī baleta izrādes "Pērs Gints", "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam)", "Kaktusi", "Kazanova", "Apburtā princese" un "Antonija #Silmači".
“Šogad mums ir īpašs gods un prieks iepazīstināt Latvijas skatītājus ar izciliem māksliniekiem, kuri pavisam nesen dziedājuši uz pasaules ievērojamākajām skatuvēm un šovasar viesosies Rīgas Operas festivālā. Viņu klātbūtne apliecina festivāla starptautisko mērogu un ļauj mūsu publikai tepat Rīgā piedzīvot augstākās raudzes opermākslu,” uzsver LNOB valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš.
Operas "Bohēma" jauniestudējumu veido muzikālais vadītājs – Igaunijas Nacionālās operas galvenais diriģents Arvo Volmers un režisore LAURA ar savu radošo komandu. Pirmo reizi mūsu teātrī strādās franču scenogrāfs, video un gaismu mākslinieks Fabjēns Ledē (Fabien Lédé). Ar šo iestudējumu Latvijas Nacionālajā operā debitēs arī kostīmu mākslinieks Fjodors Podgornijs. Iestudējuma horeogrāfe būs Elza Leimane.
Kā ik gadu, arī šajā festivālā uzstāsies īpaši viesi – starptautiski atzīti ārzemju un Latvijas solisti. Operas "Bohēma" pirmizrādē 4. jūnijā un izrādē 17. jūnijā Rūdolfa lomu dziedās ievērojamais ukraiņu tenors Dmitro Popovs (Dmytro Popov).
10. jūnijā Pjetro Maskanji operā Zemnieka gods Turidu lomu dziedās harismātiskais un vokāli spilgtais britu tenors Ādams Smits (Adam Smith), kurš pēc spilgtajām vairāku lomu debijām šopavasar Metropolitēna operā Ņujorkā pirmo reizi dziedās Latvijā, savukārt Rudžero Leonkavallo operā Pajaci Kanio lomu interpretēs starptautiski pazīstamais latviešu tenors Aleksandrs Antoņenko.
Gaetāno Doniceti operas "Mīlas dzēriens" izrādē 12. jūnijā Adīnas lomā debitēs jaunais, daudzsološais latviešu soprāns Annija Kristiāna Ādamsone. Šajā izrādē skanēs arī spožas vīriešu balsis, kuras Latvijā dzirdēsim pirmo reizi. Nemorino lomā dzirdēsim jaunās paaudzes tenoru Mateo Ivanu Rašiču (Matteo Ivan Rašić), kurš par šīs lomas atveidojumu saņēmis Austrijas muzikālā teātra balvu kā labākais jaunais mākslinieks. Dulkamaras lomā mirdzēs starptautiski atzīstais gruzīnu baritons Miša Kirija (Misha Kiria). Savukārt Belkores lomā būs jaunais latviešu baritons Daniils Pogoriless, kurš šogad uzņemts pasaulslavenā Zalcburgas festivāla Jauno dziedātāju programmā.
Īpašs sastāvs mirdzēs Žorža Bizē operas "Karmena" izrādē 18. jūnijā. Eskamiljo lomu dziedās pasaulslavenais amerikāņu basbaritons Kristians van Horns (Christian Van Horn), kurš Latvijā viesosies pirmoreiz. Titullomu interpretēs latviešu izcilais mecosoprāns, šīgada Lielās mūzikas balvas ieguvēja Zanda Švēde, dona Hosē lomā būs spožais jaunās paaudzes moldāvu tenors Dumitru Micu (Dumitru Mîțu), savukārt Mikaēlu dziedās šarmantais franču soprāns Perīna Madefa (Perrine Madoeuf).
Džuzepes Verdi operā "Aīda" 19. jūnijā titullomu dziedās viena no vadošajām Latvijas Nacionālās operas solistēm Tatjana Trenogina. Radamesa lomā uzstāsies atzītais gruzīnu tenors Iraklijs Kahidze (Irakli Kakhidze), bet Amnerisas lomā būs viena no spožākajām lietuviešu dziedātājām Justīna Gringīte (Justina Gringytė).
Rīgas Operas festivāls un 2025./2026. gada sezona tiks noslēgta 20. jūnijā ar spožu Galā koncertu. Mārtiņa Ozoliņa muzikālajā vadībā koncertā piedalīsies izcilas zvaigznes – Zanda Švēde, Laura Lolita Perešivana, Aleksandrs Antoņenko, Kristians van Horns, Samsons Izjumovs, Valdis Jansons, Dmitro Popovs, Iraklijs Kahidze un citi, kā arī Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris.