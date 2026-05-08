Izziņo Pasaules mūzikas festivāla “Porta” koncertu Cēsīs, kur uzstāsies neparastas zvaigznes
2026. gadā Pasaules mūzikas festivāls “Porta” piedāvā bagātīgu kultūras un mūzikas programmu, kas noslēgsies 6. novembrī Cēsu koncertzālē.
6. novembra vakars Cēsīs solās būt īpašs! Koncerta pirmajā daļā uzstāsies māksliniece Kerisa Hafana (Cerys Hafana) no Velsas – viena no spilgtākajām jaunās paaudzes britu folkmūziķēm, trīskāršās arfas spēlētāja un komponiste. Viņas daiļrade savieno tradicionālo un laikmetīgo, iedvesmojoties no arhīvu materiāliem, tautasdziesmām, psalmiem un eksperimentāliem skaņu risinājumiem. Cerys Hafana rada hipnotisku un atmosfērisku skanējumu, kur akustiskā arfa organiski saplūst ar elektronikas elementiem. Viņas albums "Edyf" iekļauts "The Guardian" 2022. gada labāko folkmūzikas albumu desmitniekā un nominēts "Welsh Music Prize", savukārt koncerti festivālos WOMAD, "Green Man" un "Trans Musicales" apliecina viņas starptautisko atzinību.
Vakara otrajā daļā čelliste, dziedātāja un komponiste Ana Karla Masa (Ana Carla Maza) kopā ar "Sinfonietta Riga" piedāvās īpašu simfonisku programmu – ALAMAR – Simfoniskā svīta. Šajā projektā māksliniece savu muzikālo pasauli pārvērš pilna orķestra formātā, kur viņas balss un čells veido niansētu dialogu ar orķestri. Darbā savijas laikmetīgās klasiskās mūzikas, džeza un Latīņamerikas tradīciju elementi, radot izsmalcinātu un emocionāli piesātinātu skanējumu. Projekts izceļ Ana Carla Maza savdabīgo māksliniecisko identitāti un viņas spēju eleganti savienot dažādus mūzikas žanrus. Starptautiski atzīta kā viena no spilgtākajām balsīm mūsdienu crossover mūzikā, māksliniece šajā programmā piedāvā klausītājiem drosmīgu, aizraujošu un dziļi personīgu koncertpieredzi.
Biļetes uz koncertu 6. novembrī Cēsu koncertzālē iegādājamas “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās visā Latvijā un internetā – bilesuparadize.lv. Pirmās biļetes izdevīgāk – līdz 8. maijam visām biļetēm 30 % atlaide. Akcijas periodā cena norādīta ar iekļautu atlaidi.
Tāpat atgādinām, ka 20. augustā plkst. 19.00 K.K. fon Stricka villā Rīgā notiks Pasaules mūzikas festivāla “Porta” vasaras koncerts, kurā uzstāsies Yaràkä no Itālijas, Antti Paalanen no Somija, kā arī "The Baltic Sisters" (Latvija, Lietuva, Igaunija).