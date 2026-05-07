Šodien 09:49
Piektdien Saldū notiks atvadīšanās no dabas fotogrāfa Māra Kreicberga
Atvadīšanās no dabas fotogrāfa Māra Kreicberga notiks šo piektdien, 8. maijā, plkst. 13 Saldus krematorijā, informē viņa ģimene.
Tuvinieki norāda, ka paredzēta kremācija, tādēļ aicina Māra piemiņu godināt, atnesot tikai pa vienam ziedam. Ģimene lūdz nenest vainagus vai lielus ziedu pušķus.
Tuvinieki pateicas par sapratni un atbalstu šajā laikā.
Par smago zaudējumu sociālajos tīklos aizvadītajā dienā paziņoja viņa sieva Andželika, daloties dziļi personiskā un sāpju pilnā atvadu ierakstā.
Māris Kreicbergs bija zināms kā talantīgs dabas fotogrāfs - viņa darbi ik pa laikam bija redzami izstādēs, nesen arī Ventspils muzejā bija skatāma Māra Kreicberga dabas fotogrāfiju izstāde. Tāpat Māris bija zemessargs un viens no lielākajiem Latvijas biškopjiem - Saldus novada Zvārdes pagastā viņam piederēja vairāk kā tūkstoš bišu saimju.