4. maija militārā parāde
"Šis ir brīdis, kad jāatmet sīkās ķildas un nebūtiskais!" militārajā parādē uzsver Valsts prezidents. FOTO
Jau 15. reizi valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, kādā no Latvijas novadiem tika organizēta Nacionālo bruņoto spēku diena. Šogad šis gods bija ticis Aizkraukles novadam – Aizkrauklē notika militārā parāde, kurā piedalījās ne tikai Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības, Zemessardzes 3. Latgales brigādes vienības un sabiedroto spēku pārstāvji, bet kuplā skaitā arī citu Iekšlietu, Tieslietu un Veselības ministrijas pakļautības struktūru vienības.
Parādes laikā notika arī gaisa kuģu pārlidojums, kurā bija redzami gan Valsts robežsardzes helikopteri “Augusta 109” un “Augusta 119”, gan Kanādas bruņoto spēku CH-146 “Griffon” helikopteri, kas bāzēti militārajā bāzē “Lielvārde” un sniedza atbalstu Nacionālo bruņoto spēku vienībām. Pārlidojumā bija redzami arī trīs Amerikas Savienoto Valstu armijas “Black Hawk” helikopteri, kas Latvijā atradās operācijas “Atlantic Resolve” ietvaros, bet noslēgumā debesīs bija vērojami NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, apliecinot sabiedroto klātbūtni un gatavību aizsargāt reģiona drošību.
Parādē ar spēcīgu runu uzstājās Valsts prezidents, kurš norādīja, ka "pirms 36 gadiem Latvija atguva brīvību un neatkarību, un ik dienas mēs turpinām sargāt Latviju". "Šodien ir jāsvin mūsu neatkarības atjaunošana. Un visi kopā svinam Brīvības svētkus! Pirms trīsdesmit sešiem gadiem Latvija atguva savu brīvību un neatkarību. Un mēs ik dienas turpinām savu Latviju sargāt," pauda Rinkēvičs.
"Šodien šeit – Aizkrauklē – sapulcējies Latvijas spēks, apņēmība un drosme. Kaut arī pirms trīsdesmit sešiem gadiem bijām entuziasma un apņēmības pilni, mūsu atgūtā brīvība bija trausla. Šodien ir citādi. Mums ir sava armija, profesionāļi un brīvprātīgie, savi zemessargi un jaunsargi."
"Mums ir sabiedrotie, ar kuriem plecu pie pleca veidojam stiprāku aizsardzību Latvijā, Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā, Eiropā un NATO kopumā. Mūs ikdienā sargā mūsu robežsargi un policija, mums krīzes situācijās palīdz mūsu glābēji un mūsu mediķi. Paldies jums visiem par pašaizliedzīgo darbu un dienestu! Brīvība un drošība ir visas Latvijas darba auglis. Ikviena cilvēka darbs, prasmes un zināšanas palīdz uzturēt un stiprināt mūsu drošību."
"Drošība mīt ikkatrā pārliecinātā cilvēkā. Ikkatrā, kas tic, ka Latvija ir un būs brīva. Es tam ticu. Un zinu, ka jūs arī – pretējā gadījumā mēs šodien šeit nemaz nepulcētos. Bet pārliecinātība par saviem spēkiem neatceļ vajadzību arvien kaut ko uzlabot un pilnveidot. Mūsu spēks ir mūsu gatavība. Drošības stiprināšana nav tikai nākotnes jautājums, jo mums ir jābūt gataviem visiem dzīves pavērsieniem. Arī sliktākajiem."
"Mūsu vēsturiskā pieredze mums liek paļauties uz sevi un saviem draugiem, un sabiedrotajiem. Šis ir brīdis, kad jāatmet sīkās ķildas un nebūtiskais. Jo mūsu pretinieks testē mūs ik dienas. Viņš priecājas par mūsu nesaskaņām un par ķildām. Mēs nedrīkstam būt iekšēji vāji," norādīja Rinkēvičs.
"Krievijas karadarbība Ukrainā turpinās jau piekto gadu. Mēs palīdzam un mācāmies no Ukrainas. Hibrīdās aktivitātes notiek jau tagad ar centieniem radīt nedrošības un nestabilitātes sajūtu. Mūsu robežsargi ik dienas pie mūsu robežas ar Baltkrieviju atvaira mēģinājumus nelegāli šķērsot mūsu valsts austrumu robežu un centienus bojāt tās infrastruktūru. Krievijas karadarbības Ukrainā tiešas sekas ir arī dronu incidenti Latvijā, arī mūsu kaimiņvalstīs."
"Mērķtiecīgi ieguldīt aizsardzības un iekšējās drošības spējās, attīstīt aizsardzības industriju, stiprināt sadarbību ar sabiedrotajiem ir mūsu tūlītējie un svarīgākie uzdevumi. Jo stiprāki būsim jau šodien, jo skaidrāks atturēšanas signāls tas būs mūsu naidniekam. Lai cik tas ir grūti, tomēr savas valsts aizsardzībā ir jāiegulda. Jāiegulda daudz. Jo bez savas valsts mums nebūs mūsu valoda un tauta," uzsvēra prezidents.