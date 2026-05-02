Pēc ugunsgrēka Rumbulā pašvaldība izsaka pārmetumus "CleanR Verso"
Pašvaldība pārmet būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam "CleanR Verso" apkārtējās vides regulāru piesārņošanu būvgružu šķirošanas un pārstrādes centra "Nomales" apkārtnē, bet uzņēmums neatbilstošu darbību noliedz.
Ropažu novada Pašvaldības policijas notikumu žurnālā laika posmā no 2023. gada 1. janvāra ir reģistrēti 40 izsaukumi, kas ir saistīti ar adresi Brīvnieku iela 11, kur atrodas "Nomales", informēja domes priekšsēdētājas vietniece drošības, civilās aizsardzības, labklājības un sociālās politikas jautājumos Renāte Gremze (JV/P).
Viņa stāstīja, ka izsaukumi visbiežāk ir par piegružotu apkārtējo vidi un kravas auto, kas brauc ar nenosegtu kravu.
"Par šiem gadījumiem vairākkārtīgi ir ziņots pašvaldības vides speciālistam un Valsts vides dienestam (VVD), bet parasti viņi secina, ka viss ir kārtībā. Jautājums ir skatīts arī vienā no pašvaldības Vides un ilgtspējas komitejas sēdēm, bet diemžēl VVD līdz šim savos atzinumos nav konstatējusi darbības, kas būtu par pamatu apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību šajā objektā," komentēja Gremze.
"CleanR Verso" valdes priekšsēdētājs Ēriks Gusevs savukārt uzsver, ka "CleanR Verso" nav bijuši ne VVD, ne pašvaldības policijas izsniegti administratīvie protokoli par neatbilstošu darbību.
Uzņēmuma skatījumā, ugunsbīstamības riskus veido sabiedrības atkritumu šķirošanas paradumi, kur - līdzīgi kā sadzīves atkritumos - nereti atrodamas arī e-cigaretes un cita elektronika. Arī būvgružos mēdz būt šādas iekārtas, kas var radīt pašaizdegšanās risku, tādēļ svarīga esot iedzīvotāju izglītošana par atbilstošu atkritumu šķirošanu.
Gusevs klāstīja, ka pēc nodoto būvgružu šķirošanas uzņēmums spēj "atgriezt apritē" vairāk nekā 98% pieņemto materiālu. Lai samazinātu ugunsbīstamības un aizdegšanās riskus, uzņēmumā esot ieviesti vairāki kompleksi drošības pasākumi, kas ir vērsti uz risku mazināšanu, ātrāku negadījumu novēršanu un seku mazināšanu, ja ir noticis negadījums.
Uguns risku novēršanai notiek regulāra būvgružu apsekošana, video novērošana, lai identificētu sadūmojumu, kā arī tiecamies operatīvi pārstrādāt būvgružus, lai samazinātu to uzglabāšanas ilgumu, pauda Gusevs.
Viņš uzsver, ka uzņēmuma darbinieki ir informēti, kā rīkoties incidenta gadījumā un kā nodrošināt operatīvu sadarbību ar atbildīgajām iestādēm. Teritorijā atbilstoši noteikumiem ir izveidota ūdenstilpe ātrākai reaģēšanai.
Savukārt atkritumu uzglabāšana organizēta pa atsevišķiem nodalījumiem un veidiem, tādējādi samazinot iespējamību uguns pārnesei no vienas atkritumu grupas uz citu. Līdzšinējās darbības un preventīvie pasākumi ir nodrošinājuši, ka atkritumu pašaizdegšanās gadījumi tiek laikus konstatēti un operatīvi likvidēti, neradot ietekmi uz vidi, komentēja Gusevs.
Kā liecina "firmas.lv" informācija, "CleanR Verso" apgrozījums pagājušajā gadā bija 16,27 miljoni eiro. Uzņēmums nopelnīja 249 930 eiro. Uzņēmums dibināts 2022. gadā, tā pamatkapitāls ir 350 000 eiro. Uzņēmums pieder AS "CleanR grupa".
Kā vēstīts, piektdienas vakarā ap plkst. 22 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Stopiņu pagastu, kur dega atkritumu kaudze 2000 kvadrātmetru (m2) platībā, angāra siena 200 m2 platībā, pārvietojamie moduļi 10 m2 platībā un būvgružu drupinātājs.
Uzņēmuma pārstāvji ziņoja, ka aizdegušies nešķiroti būvgruži, bet nekādi bīstamie atkritumi neesot deguši, jo tādi "Nomalēs" neatrodoties. Valsts vides dienests tomēr ticis informēts par situāciju.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par būvgružu ugunsgrēku Rumbulā.