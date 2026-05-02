Valsts policija sākusi kriminālprocesu par būvgružu ugunsgrēku Rumbulā
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par būvgružu ugunsgrēku Rumbulā, informēja Valsts policijā.
Vakar, 1. maijā, ap plkst. 22 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Ropažu novada Rumbulā izcēlies ugunsgrēks, kurā aizdegusies atkritumu kaudze.
Ugunsgrēkā neviena persona fiziski necieta.
Par notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi.
Jau vēstīts, ka nakts laikā būvgružu ugunsgrēks Ropažu novada Stopiņu pagasta Rumbulā ir lokalizēts, bet dzēšanas darbi vēl turpinās.
Ugunsgrēks izcēlās būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "CleanR Verso" būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā "Nomales" Rumbulā, Brīvnieku ielā, apstiprināja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ēriks Gusevs.
Piektdienas vakarā ap plkst. 22 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Stopiņu pagastu, kur dega atkritumu kaudze 2000 kvadrātmetru (m2) platībā, angāra siena 200 m2 platībā, pārvietojamie moduļi 10 m2 platībā un būvgružu drupinātājs.
Uzņēmuma pārstāvji ziņoja, ka aizdegušies nešķiroti būvgruži, bet nekādi bīstamie atkritumi neesot deguši, jo tādi "Nomalēs" neatrodoties. Valsts vides dienests tomēr ticis informēts par situāciju.
Ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta viens ugunsdzēsējs, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Uzņēmums nakts laikā vēstīja, ka tā pusē cietušo negadījumā nebija.
"CleanR Verso" valdes priekšsēdētājs Gusevs sestdienas rītā informēja, ka ugunsgrēkā nav skartas nedz šķirošanas un pārstrādes līnijas, nedz tehnika.
"Par aizdegšanās iemesliem šobrīd runāt vēl ir pāragri, bet biežākie šādu gadījumu cēloņi ir nešķirotos būvniecības atkritumos izmesta elektrotehnika, kas var uzliesmot," sprieda Gusevs.
Ropažu novada domes priekšsēdētājas vietniece drošības, civilās aizsardzības, labklājības un sociālās politikas jautājumos Renāte Gremze (JV/P) pastāstīja, ka Pašvaldības policija vairākkārt uzņēmumam ir izrakstījusi administratīvos protokolus, pašvaldība ir informējusi Valsts vides dienestu (VVD) par nekārtībām atkritumu glabāšanas vietā, taču rīcība no VVD neesot sekojusi. Gremze uzskata, ka VVD rīcībai šādos gadījumos vajadzētu būt proaktīvai, lai izvairītos no negadījumiem.