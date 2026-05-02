SPKC dzemdību pieredzes aptaujas dati nav iepriecinoši
Dzemdētājas retāk norāda uz fiziskas, verbālas vai emocionālas vardarbības pieredzi dzemdībās, tomēr kopējais šādas pieredzes līmenis joprojām vērtējams kā augsts, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) nacionālās dzemdību pieredzes aptaujas dati.
Kā norāda SPKC, no 2023. līdz 2025. gadam samazinājies to sieviešu īpatsvars, kuras šādu pieredzi norādījušas kā piedzīvotu "dažreiz" - no 10,6% līdz 4,5%.
Savukārt no 5,4% līdz 4,3% samazinājies to sieviešu īpatsvars, kuras uz jautājumu, vai dzemdību laikā piedzīvojušas fizisku, verbālu vai emocionālu vardarbību, atbildējušas ar "jā, vienmēr".
SPKC atzīmē, ka, neskatoties uz uzlabojumiem, kopējais vardarbības līmenis joprojām saglabājas augsts un šajā jomā nepieciešami turpmāki uzlabojumi un uzmanības pievēršana.
Dzemdību pieredzes aptauja nacionālā līmenī tika sākta 2023. gadā. Kopš aptaujas sākšanas pieaugusi sieviešu iesaiste atgriezeniskās saites sniegšanā - 2023. gadā aptaujā piedalījās aptuveni 3% no visām dzemdētājām, 2024. gadā - 4,8%, bet 2025. gadā - 8%.
Aptaujā sniegtā informācija liecina par uzlabojumiem vairākās dzemdību aprūpes jomās, tostarp informācijas sniegšanā par veicamajām darbībām un manipulācijām dzemdībās. Respondentes norādījušas, ka veselības aprūpes darbinieki biežāk lūguši atļauju pirms vaginālas apskates veikšanas. Šis rādītājs pieaudzis no 79,3% 2023. gadā līdz 91,3% 2025. gadā.
Savukārt vaginālu instrumentālu dzemdību gadījumā sievietes piekrišana procedūrām 2025. gadā lūgta 84,6% gadījumu, salīdzinot ar 58,3% 2023. gadā.
Būtiski uzlabojusies arī informēšana par iespējamiem veselības riskiem un brīdinājuma pazīmēm mātei un jaundzimušajam. Informēšana par riskiem un brīdinājuma pazīmēm mātei pieaugusi no 66,7% līdz 83,1%, bet jaundzimušajam - no 61,1% līdz 77,5%.
Pozitīvāka pieredze vērojama arī attiecībā uz pacientes iespēju brīvi izvēlēties dzemdību pozīciju un kustību brīvību. SPKC norāda, ka tas ir būtiski, jo vairo sievietes iesaisti dzemdību procesā.
Tāpat būtiski palielinājies to sieviešu īpatsvars, kurām dzemdību laikā jautāts par sāpju mazināšanas nepieciešamību un kuras saņēmušas atbilstošu palīdzību, - attiecīgi no 48,1% līdz 68%.
Kopējā apmierinātība ar dzemdību aprūpi saglabājusies līdzīga iepriekšējiem gadiem - ļoti pozitīvu dzemdību pieredzes vērtējumu norādījušas 72,3% sieviešu. Savukārt rekomendācijas indekss turpinājis nedaudz pieaugt - no 59 līdz 73.
SPKC ieskatā novērotais uzlabojums sieviešu ziņotajās dzemdību pieredzēs liecina par dzemdību nodaļu veselības aprūpes personāla ieguldījumu aprūpes kvalitātes pilnveidē. Vienlaikus dzemdību pieredzi veidojošo aspektu analīze un regulāra atgriezeniskā saite ļauj labāk izprast sieviešu vajadzības un gaidas, kā arī identificēt prakses pilnveidošanas iespējas, skaidro SPKC.
Kopumā vienotās pacientu pieredzes aptaujas Latvijā patlaban tiek īstenotas 30 slimnīcās. Pacientu pieredzes mērīšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz, ka ārstniecības iestādei regulāri jāveic pacientu aptaujas par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.