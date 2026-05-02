Būvgružu ugunsgrēka dzēšana Rumbulā turpinās; nosaukts iespējamais nelaimes iemesls
Nakts laikā būvgružu ugunsgrēks Ropažu novada Stopiņu pagasta Rumbulā ir lokalizēts, bet dzēšanas darbi vēl turpinās, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Ugunsgrēks izcēlās būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "CleanR Verso" būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā "Nomales" Rumbulā, Brīvnieku ielā, apstiprināja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ēriks Gusevs.
Piektdienas vakarā ap plkst. 22 VUGD saņēma izsaukumu uz Stopiņu pagastu, kur dega atkritumu kaudze 2000 kvadrātmetru (m2) platībā, angāra siena 200 m2 platībā, pārvietojamie moduļi 10 m2 platībā un būvgružu drupinātājs.
Uzņēmuma pārstāvji ziņoja, ka aizdegušies nešķiroti būvgruži, bet nekādi bīstamie atkritumi neesot deguši, jo tādi "Nomalēs" neatrodoties. Valsts vides dienests tomēr ticis informēts par situāciju.
Degšana radīja spēcīgu sadūmojumu, kuru varēja redzēt un just plašā apkārtnē, tāpēc apkārtējie iedzīvotāji nakts laikā bija aicināti nevērt vaļā logus un ievērot citus piesardzības pasākumus.
Ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta viens ugunsdzēsējs, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Uzņēmums nakts laikā vēstīja, ka tā pusē cietušo negadījumā nebija.
Nepilnu trīs stundu laikā pēc izsaukuma šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts, bet dzēšanas darbi turpinās.
"CleanR Verso" valdes priekšsēdētājs Gusevs sestdienas rītā informēja, ka ugunsgrēkā nav skartas nedz šķirošanas un pārstrādes līnijas, nedz tehnika.
"Par aizdegšanās iemesliem šobrīd runāt vēl ir pāragri, bet biežākie šādu gadījumu cēloņi ir nešķirotos būvniecības atkritumos izmesta elektrotehnika, kas var uzliesmot," sprieda Gusevs.
Ropažu novada domes priekšsēdētājas vietniece drošības, civilās aizsardzības, labklājības un sociālās politikas jautājumos Renāte Gremze (JV/P) pastāstīja, ka ugunsgrēka vietā dežūrējuši un situāciju uzraudzījuši Pašvaldības policijas darbinieki, kā arī viņa pati vairākas stundas apsekojusi negadījuma vietu un situāciju tuvākās apkārtnes mājas.
"Nomalēs" dega būvmateriāli un sašķeldota koksne, tāpēc dūmi neesot bijuši kodīgi, taču tos varēja sajust plašā apkārtnē, tāpēc pašvaldības sociālajos tīklos mudināja iedzīvotājus aizvērt logus. Ja būtu bijis stiprāks vējš, tad tuvāko māju iedzīvotājus, kas ir gados veci cilvēki, pašvaldības policisti būtu brīdinājuši individuāli, taču tāda vajadzība neesot radusies, stāstīja Gremze.
Viņa informēja, ka Pašvaldības policija vairākkārt uzņēmumam ir izrakstījusi administratīvos protokolus, pašvaldība ir informējusi Valsts vides dienestu (VVD) par nekārtībām atkritumu glabāšanas vietā, taču rīcība no VVD neesot sekojusi. Gremze uzskata, ka VVD rīcībai šādos gadījumos vajadzētu būt proaktīvai, lai izvairītos no negadījumiem.
Gremze atzīmēja, ka ugunsgrēka dzēšanu apgrūtinājis tas, ka bijušas grūtības ar ūdens ņemšanu.