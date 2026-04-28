Liepāja 2027 jaunieši īstenos sešus dažādus pasākumus
Jaunieši no Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas prezentēja sešas radošas “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pasākumu idejas, kurās par labāko atzīts repa šovs “Betona bīti”, bet pārējie projekti īstenosies no maija līdz augustam. Programma stiprina jauniešu līdzdalību kultūrā, nodrošinot mentoringu, finansējumu un iespēju pārvērst ieceres reālos notikumos.
Pasākumu prezentācijas
Sestdien, 25. aprīlī, norisinājās “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” jauniešu programmas otrās sezonas dalībnieku prezentācijas, kurās 24 jaunieši no Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas iepazīstināja ar sešām radošām pasākumu iecerēm.
Žūrijas vērtējumā 1. vietu saņēma repa pasākums “Betona bīti” Liepājas teātrī, 2. vietu – Saulgriežu pasākums Aizputē, bet 3. vieta piešķirta pasākumam “Nakts misija – Kuldīgas noslēpumi”.
Pasākumu koncepti izstrādāti sadarbībā ar Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas kultūrvietām – Liepājas teātri, “Pegaza Pagalmu”, galeriju “Romas dārzs”, kultūrvietu “Wise”, kultūrvietu “Brīvības osta” Aizputē un Kuldīgas novada muzeju. To veidošanā īpaša uzmanība pievērsta jauniešu auditorijas iesaistei un paplašināšanai.
Kopējais finansējums jauniešu ideju atbalstam bija 2000 eiro. Programmas laikā katrai grupai par nodarbību apmeklējumu, saziņu ar mentoriem un kopējo iesaisti bija iespēja nopelnīt pasākuma budžetu. Pirmo vietu ieguvējiem piešķirts papildu finansējums: 1. vietai – 300 eiro, 2. vietai – 200 eiro, bet 3. vietai papildus 100 eiro. No 2026. gada maija līdz augustam idejas pārtaps reālos pasākumos.
Pasākumu plāns
23. maijā plkst. 18.00 Kuldīgā notiks pirmā norise – piedzīvojumu pastaiga “Nakts misija – Kuldīgas noslēpumi”, kas būs veidota kā nakts trase ar dažādām stacijām un uzdevumiem pilsētvidē. Tā tiek organizēta sadarbībā ar Kuldīgas novada muzeju un būs daļa no Starptautiskās muzeju nakts programmas. Noslēgumā plānota apbalvošana un dīdžeju uzstāšanās muzeja pagalmā (Pils iela 5).
30. maijā plkst. 19.00 “Pegaza Pagalmā” tiks aizvadīta neona ballīte “Neona vasara = Liepāja”. Lai iedvesmotu jauniešus jēgpilni pavadīt vasaras mēnešus, programmā iekļautas sarunas ar mentoriem, uzņēmējiem un karjeras konsultantiem, kā arī stand-up komēdijas šovs.
12. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 20.00 galerijā “Romas Dārzs” jaunieši aicināti apmeklēt “Burbuļ' ballīti”. Apmeklētājus sagaida meistarklase kopā ar mākslinieci, radošās darbnīcas, orientēšanās un konkursi. Par labu atmosfēru gādās dīdžeji.
21. jūnijā no plkst. 15.00 “Brīvības ostā” Aizputē gaidāms Saulgriežu pasākums, kur tradīcijas tiks apvienotas ar mūsdienīgu pieeju. Dienas laikā būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, spēlēs un izzināt saulgriežu nozīmi. Vakarā pasākums iegūs svinīgāku un maģiskāku noskaņu – tiks pīti vainagi, darinātas lāpas un piedzīvots kopīgs saulgriežu rituāls. Savukārt nakts turpināsies ar masku balli, kam sekos kopīga saullēkta sagaidīšana pie ugunskura.
6. jūnijā 17.00 kultūrvietā “Wise” Liepājā norisināsies “Repa cīņa” (rap battle), kur ikviens interesents uz lielās skatuves varēs pārbaudīt savu prasmi repot. Programmu bagātinās mūziķu uzstāšanās. Pasākuma mērķis ir iedrošināt jauniešus būt drosmīgiem un parādīt savus talantus.
Starptautiskā teātra festivāla “Teātris tuvplānā” laikā, 21. augustā plkst. 19.00 Liepājas teātrī dārdēs vēl viena jaudīga repa rīmju cīņa “Betona bīti”. Pasākums pulcēs jauniešus vecumā no 14 līdz 25 gadiem, kuri, pārstāvot savas skolas vai organizācijas, sacentīsies par labākā repera titulu vidē, kur ielu kultūra satiekas ar profesionālu teātra mākslu. Dalībniekiem būs jādemonstrē gan iepriekš sagatavoti teksti, gan spēja improvizēt, savukārt lielajā finālā spēcīgākie stāsies pretī Liepājas teātra aktieriem. Dalība pasākumā ir bez maksas, un pieteikšanās atvērta līdz 21. jūlijam, aizpildot anketu.
Jauniešu idejas vērtēja pasākumu producente un radošās aģentūras “Skudras metropole” vadītāja Gundega Skudriņa, pasākumu producents un SIA “Šarmants” vadītājs Ritvars Embrekts un Liepāja 2027 digitālās komunikācijas speciāliste Luīze Špaka. Vērtēšanas kritēriji ietvēra ideju potenciālu, prezentācijas prasmes, īstenošanas iespējas un citus ar pasākumu organizēšanu saistītus aspektus.
“Jauniešu iesaiste “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmā ir svarīga. Tā ir iespēja jauniešiem ne tikai vērot kultūras procesus, bet tos veidot pašiem jau šodien, iegūstot praktisku pieredzi, attīstot profesionālās prasmes un paplašinot sadarbības iespējas vietējā un starptautiskā līmenī. Īpaši nozīmīgi, ka pagājušā gada pilotprojekta dalībnieki šogad turpina savu ceļu kā Liepāja 2027 jauniešu programmas organizatori un mentori, apliecinot, ka viņi jau tagad aktīvi piedalās kultūrtelpas veidošanā un stiprina savu līderību,” uzsver Liepāja 2027 sabiedrības līdzdalības projektu vadītāja Justīne Rusakova.
Jauniešu apmācību un mentoringa programmas mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu iesaisti “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmas veidošanā un īstenošanā, sniedzot iespēju motivētiem jauniešiem no Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadiem piedalīties dažādu kultūras projektu un pasākumu izstrādē. Noslēdzoties programmai, dalībniekiem būs iespēja pievienoties Eiropas Kultūras galvaspilsētas Jauniešu klubam, lai turpinātu pilnveidot prasmes un kļūtu par jauniešu aktivitāšu radītājiem. Rudenī plānots izsludināt nākamo Liepāja 2027 jauniešu programmas uzsaukumu.
Kopš 2025. gada novembra jaunieši guva gan teorētiskas zināšanas, gan praktisku pieredzi kultūras pasākumu organizēšanā. Programmā notika apmācības ar kultūras nozares ekspertiem, tikšanās ar mentoriem, kā arī brauciens uz starprobežu pilsētu Valgu-Valku, lai stiprinātu sadarbību ar 2024. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas Tartu jauniešu programmu. Dalībai Liepāja 2027 jauniešu programmā bija iespēja pieteikties ikvienam Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas jaunietim vecumā no 14 līdz 24 gadiem. Konkursa kārtībā tika izvēlēti 24 motivētākie jaunieši no Aizputes, Grobiņas, Krotes, Kuldīgas, Nīcas, Priekules un Liepājas.
Jauniešu programmas 2025./2026. mācību gada aktivitātes organizē biedrība “Attīstības platforma YOU+”. Jauniešu programmu realizē nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027” ar Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes novada pašvaldības, Kuldīgas novada pašvaldības un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu. Kopējais projekta finansējums ir 60 035 eiro: līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija 60 035 eiro apmērā. Liepāja 2027 jauniešu programma ir daļa no projekta “Youth Connect”, kas tiek īstenots ar programmas “Interreg Estonia-Latvia 2021–2027” atbalstu.
