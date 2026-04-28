Vecāki pamatīgā reibumā: Rēzeknes novadā glābj šausmīgos apstākļos novārtā atstātu slimu mazuli
Rēzeknes novada Lendžu pagastā policija no ģimenes šķīrusi vienu gadu un piecus mēnešus vecu bērnu, kurš antisanitāros apstākļos bija atstāts bez pienācīgas aprūpes, kamēr abi vecāki atradās stiprā alkohola reibumā, informēja Valsts policijas (VP) Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Jūlija Jurāne.
Pirmdien, 27. aprīlī, ap plkst. 18.14 vienotajā ārkārtas palīdzības izsaukumu kontaktu centrā (112) tika saņemts zvans no kāda vīrieša, kurš lūdza padomu, kā rīkoties ar pusotru gadu vecu bērnu. Zvanītājs sarunas laikā uzvedās neadekvāti, neatbildēja uz jautājumiem, atteicās nosaukt savus personas datus un nevarēja sniegt informāciju par savu atrašanās vietu.
Pārbaudot saņemto informāciju, VP Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa likumsargi ieradās notikuma vietā Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Policisti konstatēja, ka kādā dzīvoklī skan ļoti skaļa mūzika. Tikai pēc ilgstošas klauvēšanas pie dzīvokļa durvīm un logiem iznāca vīrietis, kurš uzvedās agresīvi un aizsedza ieejas durvis, liedzot likumsargiem iekļūt telpās. Viņš nepakļāvās vairākkārtējiem lūgumiem un policistu likumīgajām prasībām, turpinot pretoties. Pēc brīža iznāca sieviete, kura arī uzvedās agresīvi un centās liegt likumsargiem iespēju ieiet dzīvoklī, lai pārliecinātos par bērna drošību.
Apsekojot dzīvokļa telpas, likumsargi konstatēja antisanitārus apstākļus un pamanīja, ka pie pašas krāsns atrodas gultiņa, kurā guļ mazgadīgais bērns. Nekavējoties tika izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Mediķi novērtēja mazuļa veselības stāvokli un, konstatējot paaugstinātu ķermeņa temperatūru, nogādāja viņu medicīnas iestādē.
Veicot alkohola pārbaudi, noskaidrots, ka bērna māte – 1994. gadā dzimusi sieviete – atrodas 2,51 promiles reibumā, savukārt tēvam – 1993. gadā dzimušam vīrietim – fiksēts 1,97 promiļu reibums.
Pret bērna māti un tēvu Valsts policijā ir uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 83. panta otrās daļas, proti, par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro.Papildus pret bērna tēvu sākts administratīvā pārkāpuma process par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.
Policija uzsver, ka viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par sava bērna dzīvību un drošību. Likumsargi aicina kaimiņus un līdzcilvēkus nebūt vienaldzīgiem un gadījumos, ja ir aizdomas par bērna drošības apdraudējumu, nekavējoties ziņot, zvanot uz tālruņa numuru 112.