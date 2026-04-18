Rīgas mērs ticis pie jaunas automašīnas un ievērojami lielākām parādsaistībām
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) pērn iegādājies automašīnu "Renault Rafale", liecina viņa amatpersonas deklarācija.
2024. gadā Kleinbergs bija deklarējis divus velosipēdus un 2012. gadā reģistrētu automašīnu "VW Sharan". Savukārt 2025. gada deklarācijā viņš velosipēdus vairs nenorāda, taču deklarācijā norādīta minētā automašīna "VW Sharan", bet lietošanā - 2025. gada izlaiduma automašīna "Renault Rafale".
Kā liecina "Renault" dīleru mājaslapā publicētā informācija, lētākais "Renault Rafale" auto maksā virs 40 000 eiro.
Kā aģentūrai LETA skaidroja Kleinbergs, ģimenes auto iegādāts līzingā un reģistrēts uz sievas vārda. Ģimene vienojusies, ka arī mērs to lieto.
Rīgas mēram dažādās finanšu institūcijās deklarēti uzkrājumi ap 7600 eiro.
Kleinbergam pērn augušas parādsaistības - 2024. gadā viņa deklarētie parādi bija 92 486 eiro, bet 2025. gadā - 116 327 eiro.
Rīgas pašvaldībā Kleinbergs pērn nopelnījis ap 50 000 eiro, Saeimā - 11 839 eiro, bet citviet - mazākas summas.
Vēl 26 000 eiro Kleinbergs pagājušajā gadā guvis, pārdodot zemniekam Jānim Martinsonam lauksaimniecības zemi. Pēc Kleinberga teiktā, šis darījums faktiski noticis jau 2024. gadā.