Pašreizējās prognozes liecina, ka maijs varētu būt siltāks nekā parasti
Svētdien Latvijā diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās līdz +3,2 grādiem, noslīdot sešus grādus zem normas, taču jau šīs nedēļas beigās diennakts vidējā gaisa temperatūra var sasniegt +15 grādus, kas ir kritērijs meteoroloģiskās vasaras sākumam, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.
Norma jeb 1991.-2020. gada vidējā gaisa temperatūra 26. aprīlī ir +9,1 grāds.
Zem normas diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī saglabājusies kopš 19. aprīļa, savukārt mēneša vidū gaisa temperatūra brīžiem pakāpās aptuveni trīs grādus virs normas.
Aprīlis kopumā gaidāms nedaudz vēsāks nekā ierasts, bet šā gada pavasaris varētu kļūt par vienu no siltākajiem novērojumu vēsturē. Martā bija rekordaugsta gaisa temperatūra, un pašreizējās prognozes liecina, ka arī maijs varētu būt siltāks nekā parasti.
Ja piepildīsies prognoze par siltu maiju, pavasara vidējā gaisa temperatūra pārsniegs +7 grādus. Līdz šim siltākais pavasaris Latvijā bijis 2024. gadā, kad trīs mēnešu vidējā temperatūra sasniedza +8,3 grādus; otrajā vietā ierindojas 2014. gada pavasaris ar +7,5 grādiem.
Sinoptiķi prognozē, ka no 1. maija gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies virs normas, un jau šīs nedēļas beigās diennakts vidējā gaisa temperatūra var sasniegt +15 grādus, kas ir kritērijs meteoroloģiskās vasaras sākumam.