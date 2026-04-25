FOTO: koncerti, meistarklases un radošās darbnīcas - Miera ielā aizritējuši grandiozi kvartāla svētki

Miera ielas kvartāla svētki
Latvijas Kultūras akadēmijas ikgadējā Informācijas diena šogad pārtapa par dinamiskiem Miera ielas kvartāla svētkiem.
Sestdien, 25. aprīlī, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) jaunajās mājās Miera ielā 58a norisinājās ikgadējā Informācijas diena, kas šogad tika aizvadīta kā dinamiski kvartāla svētki.
Pasākums ne tikai sniedza iespēju uzzināt par studiju iespējām, bet piedāvāja arī plašu koncertu, meistarklašu un radošo darbnīcu programmu, iezīmējot akadēmijas ienākšanu Brasas apkaimes sirdī, informēja pasākuma rīkotāji.
Šī gada Informācijas dienas formāts tika veidots kā atvērta kultūras telpa, ļaujot topošajiem studentiem, apkaimes iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ielūkoties akadēmijas radošajā ikdienā. Dienas pirmajā pusē studiju interesenti nepiespiestā gaisotnē tikās ar programmu vadītājiem un pasniedzējiem, uzzinot par LKA piedāvātajām bakalaura studiju programmām: “Starpkultūru sakari”, “Audiovizuālā māksla”, “Drāmas un teksta studijas”, “Kultūras socioloģija un menedžments”, “Kultūras un mākslu studijas” un “Radošās industrijas”. Īpaša uzmanība tika veltīta arī maģistra līmeņa programmām un īsā cikla studijām LKA Latvijas Kultūras koledžā, savukārt LKA Studējošo pašpārvaldes pārstāvji dalījās pieredzē par studentu dzīves aizkulisēm.
Visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs, ko vadīja LKA mācībspēki un nozares profesionāļi. Dalībnieki varēja iejusties dažādās lomās, izmēģinot spēkus “Pasākumu laboratorijā”, nemateriālā kultūras mantojuma izpētē, kā arī starpkultūru komunikācijas praktiskajos izaicinājumos.
Programmā bija iekļautas arī kustību un mākslas nodarbības, tostarp laikmetīgās dejas meistarklase “Nākamais solis” un aktiermeistarības un skatuves runas nodarbības. Vizuālās mākslas un pilsētvides entuziasti devās izzinošā ekskursijā pa Miera ielu, bet kino interesenti piedalījās “kritikas autopsijā”, kopā ar režisoru Jāni Ābeli analizējot dokumentālo filmu “Testaments”. Tāpat norisinājās īpaša paaudžu sadarbības darbnīca, kurā LKA studenti kopā ar senioriem ģenerēja idejas kvartāla kultūrizglītojošām aktivitātēm.
LKA pagalmā par svētku muzikālo atmosfēru rūpējās DJ paul hi. Dienas gaitā uz skatuves kāpa arī solo mūziķis Zvīņas, klausītājiem piedāvājot elektronikas, indie, hiphopa un roka sintēzi no sava jaunākā albuma “Sakasu Asakas”, kā arī viena no šī brīža aktuālākajām pašmāju popmūzikas grupām – “Kautkaili”. Apvienība, kuras sastāvā ir Kristīne Pāže, Didzis Bardo un Krists Krūskops, priecēja klātesošos ar 90. gadu alternatīvās popmūzikas un soulmūzikas ietekmētām kompozīcijām.
Līdztekus izglītojošajai un muzikālajai programmai svētkos noritēja arī daudzveidīgas kopienas aktivitātes. Apmeklētāji iesaistījās dažādās spēlēs, apmeklēja biedrības “Brasa lasa” grāmatu apmaiņas punktu un izmantoja iespēju bez maksas viesoties Latvijas Kino muzejā, lai aplūkotu izstādi “Uzburt pasaules. Latvijas filmu mākslinieki”. Pasākums pulcēja plašu interesentu loku, apliecinot LKA vēlmi veidot atvērtu vidi, kurā augstākā izglītība cieši savijas ar pilsētas kopienas dzīvi.