Rīgā 4. maiju svinēs ar plašu pasākumu programmu
4. maijā šogad tiks atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadiena. Rīgas pašvaldība sarūpējusi plašu svētku programmu, ko aicināti apmeklēt gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi.
Jau no desmitiem rītā līdz pat nākamās dienas vakaram pie Brīvības pieminekļa ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis tiek aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas “Ziedu Latvija” veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu. Valsts un pašvaldības amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa notiks plkst. 10.30, savukārt plkst. 12.00 Brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu putēju orķestra defilē programma.
Pasākums Vērmanes dārzā “Mēs visi kopā – Latvijā!”
Vērmanes dārzā ikviens aicināts uz sirsnīgu, krāsainu un iedvesmojošu svētku pasākumu “Mēs visi kopā – Latvijā!”. No plkst. 12.00 līdz 16.00 Vērmanes dārzs pārtaps par izzinošu un aizraujošu piedzīvojumu telpu visai ģimenei. Bērniem un ģimenēm būs iespēja apgūt praktiskas un videi draudzīgas prasmes – kopā ar “Daces zaļumi” sēt un diedzēt dažādus zaļumus, darbnīcā “Es veidoju savu Latviju!” iemācīties gatavot dabīgu plastilīnu un no pagatavotās masas izveidot kādu simbolu i – “mana dzimtas zīme”, “mana zaļā Latvija” vai “brīvības forma”. Visa ģimene varēs uzzināt, kā ikdienā rūpēties par mūsu zemi un vidi kopā ar “Komposts LV” un “Zero Waste Latvia”. Radošie prāti varēs ļaut vaļu iztēlei un krāsām, kopā ar grāmatas autori un ilustratori Rūtu Briedi radot visdažādākos tēlus.
Mazākajiem pasākuma apmeklētājiem būs iespēja darboties ar īpašiem smilšu-gaismas galdiem un Latvijā ražotiem aktivitāšu dēļiem “Gaismas un sajūtu namiņā” un izveidot skaistus kroņus papīrlietu darbnīcā “Good Happens”. Visas dienas garumā būs iespēja nofotografēties un saņemt bilžu izdrukas ar “Mana Latvija, mana atbildība” motīviem.
Gatavojoties Pasaules čempionātam hokejā, pasākuma laikā valdīs arī sportisks azarts – ģimenes un draugi varēs izspēlēt galda hokeja spēles, kā arī vērot Eiropas un Pasaules galda hokeja čempiona Edgara Caiča paraugdemonstrējumus.
Uz Vērmanes dārza estrādes skatuves no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.40 skanēs bērnu balsis un prieks – apmeklētājus muzikāli iepriecinās bērnu kolektīvi “Knīpas un Knauķi”, “Kolibri”, “Podziņas”, “Momo” un “Poppy”. Plkst. 15.00 skatuves programmas noslēgumā skatītājus gaidīs Willas teātra izrāde “Limonāde”, kurā Ineses Zanderes dzeja un pasakas savijas ar Jēkaba Nīmaņa dziesmām.
Akcija “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai” un Latvijas filmu maratons
Akcija “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai” gadiem iezīmējusies kā stipra tradīcija, apliecinot piederību latviešu tautas kultūrai un tautas tērpu daudzveidību, krāšņumu un rotātu svētku dienu. Šogad sumināsim arī Tautas tērpu centra “Senā klēts” 35. gadu jubileju un tieši centra pārstāvji pirms 11 gadiem aizsāka šo tradīciju, sākotnēji pulcējot pāris desmitus dalībnieku, bet pēdējos gados jau vairāk par 400 dalībniekiem. Rātslaukumā no plkst. 12.00 līdz plkst.15.00 skanēs folkloras kopu “Kokle”, “Skandinieki”, “Vilkači”, “Rīgas Danču kluba” un kapelas “Brička” koncerts. Tradicionālais gājiens tautas tērpos notiks no plkst. 14.10 un noslēgsies plkst. 14.30 ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa un dziesmu “Daugav’ abas malas”.
Visas dienas garumā kinoteātrī “Splendid Palace” norisināsies Latvijas filmu maratons. No plkst.13.00 līdz plkst. 23.00 tiks demonstrētas Latvijas filmas kinoteātra abās zālēs, piesaistot plašu mērķauditoriju. Ieeja uz filmu seansiem bez maksas.
“Mana Latvija – mana atbildība” Brīvības laukumā
Brīvības laukumā norisināsies Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums “Mana Latvija – mana atbildība”. Šī diena ir Latvijas pavasaris – atmodas, vienotības un jaunības simbols. No plkst. 15.00 līdz 22.00 apmeklētājus priecēs daudzveidīga koncertprogramma, kurā satiksies tradīcijas ar mūsdienu skanējumu.
Pasākumu atklās Rīgas pašvaldības amatiermākslas kolektīvi – folkloras kopa “Skandinieki”, bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Kolibri”, deju ansambļi “Ačkups” un “Austris”, danču mūzikas grupa “Dārdari” un Emīla Dārziņa jauktais koris. Vakara turpinājumā uz skatuves kāps Elza Rozentāle ar etnodžeza kvartetu un postfolka grupa “Rikši”, radot enerģisku un laikmetīgu noskaņu.
Vakara kulminācijā, plkst. 20.30, izskanēs koncertstāsts “Pavasaris. Mūžīgā jaunība”, kas caur mūziku un stāstu atklāj Latvijas atmodas, paaudžu pārmantojamības un mūžīgās jaunības ideju. Tas ir stāsts par 4. maiju – pavasari ne tikai dabā, bet arī mūsu valsts liktenī. Un pavasaris ir mūžīgā atdzimšana, atgriešanās un jaunība. Koncertstāstā caur pavasara un jaunības prizmu mēs paskatāmies uz sevi, savu valsti, saviem senčiem un bērniem. Pirms kļūt par sirmgalvjiem, mūsu senči bija jauni. Un simboliski – tādi palikuši uz mūžu. Viņu drosme, viņu jaunības ideāli, viņu sapnis par brīvu Latviju – tie turpinās mūsos un nākamajās paaudzēs pēc mums. Kā mūžīgais dzinējs, kas liek mums būt stipriem, lepniem, darbaspējīgiem, zinātkāriem un kaisles pilniem.
Tajā piedalās tādi spilgti Latvijas mākslinieki kā Intars Busulis, Andris Sējāns, Reinis Sējāns, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls, vokālā grupa “Latvian Voices”, bērnu vokālā studija “Knīpas un knauķi”, Emīla Dārziņa jauktais koris, Rūdolfs Ozols (ģitāra), Valters Sprūdžs (basģitāra), Rūdolfs Dankfelds (bungas), Līga Griķe (koncertkokle), Mārtiņš Miļevskis (bungas un perkusijas), Ieva Nīmane (dūdas, stabules, kokle), Kaspars Bārbals (dūdas). Koncertstāsta vadītāja un soliste Agnese Budovska. Programmā īpaši izcelta paaudžu pēctecība – dzīva saikne starp pagātni, tagadni un nākotni.
Svētku koncerti apkaimēs
Arī apkaimēs norisināsies dažādi Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīti pasākumi. No plkst. 15.00 līdz plkst. 16.30 VEF Kultūras pilī izskanēs koncerts “Pūt, vējiņi!”, piedaloties orķestrim “Rīga”, Rīgas kamerkorim “Ave Sol”, solistiem Ievai Paršai un Gundaram Dziļumam, kā arī diriģentam Valdim Butānam.
Kultūras centrā “Imanta” plkst. 16.00 visi aicināti uz svētku koncertu “Valodiņa”, kurā tiks atskaņota īpaši šiem svētkiem veltīta Mārtiņa Kantera koncertprogramma. Līdzās dziedātāja zināmākajām dziesmām programmā iekļauti latviešu komponistu skaņdarbi, kas caur dažādiem laikiem un likteņiem ir stiprinājuši mūsu tautas pašapziņu. Tas būs muzikāls stāsts par mājām, valodu un to nemainīgo vērtību pamatu, ko mēs ik gadu godinām šajā dienā.
Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” plkst. 16.00 koncertā “Rokam!” varēs izbaudīt etnogrupas “Ogas” muzicēšanu. Programma būs interesanta klausītājiem ar dažādām gaumēm – gan folka un pasaules mūzikas, gan roka un balādes cienītājiem.
Savukārt Kultūras centrā “Iļģuciems” plkst. 19.00 izskanēs koncerts “Dainu parafrāzes” ar Aleksandras Špicbergas trio “AKA”. Programmā savijušās latviešu tautasdziesmas un populāras latviešu mūzikas melodijas. Skanēs folkloras un džeza iedvesmotas oriģināldziesmas, tautasdziesmu aranžijas, kā arī latviešu komponistu skaņdarbi “AKA” mūziķu interpretācijā.
Bezmaksas ielūgumi uz šiem pasākumiem pieejami no 27. aprīļa plkst. 10.00 “Biļešu paradīzes” kasēs un tiešsaistē.