Policija atklāj sīkākas detaļas par Kazdangā pazudušās meitenītes meklēšanu
Ceturtdienas vakarā Kazdangā pazudušā bērna meklēšanā bija iesaistījušies aptuveni 70 vietējie iedzīvotāji, informēja Valsts policijā.
Septiņus gadus vecā meitene pazudusi ap plkst. 20 no pagalma Kazdangā.
Medijus par viņas pazušanu likumsargi informēja ap plkst. 22.30, bet īsi pēc plkst. 23 policija paziņoja, ka meitene atrasta.
Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka šī bija pirmā reize, kad Latvijā saistībā ar bērna pazušanu iedarbināta šūnu apraide. Īsu brīdi pēc meitenes atrašanas arī par to izplatīts šūnu apraides paziņojums.
Policijā norādīja, ka veiksmīgie meklēšanas pasākumi nebija saistīti ar šūnu apraidi, jo iedzīvotāji jau pirms tam saorganizējās un meklēja.
Policija norāda, ka meklēšanas pasākumu laikā novērota nebijusi iedzīvotāju pašorganizēšanās un atsaucība, kopumā iesaistījās līdz 70 iedzīvotāju. Valsts policija izsaka pateicību ikvienam, kas iesaistījās.
Jau ziņots, ka meitene ir atrasta netālu no dzīvesvietas, un viņas dzīvībai un veselībai briesmas nedraud.