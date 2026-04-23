Pabeigta izmeklēšana par vīrieša publiski izteiktiem draudiem pret Latviju un tās iedzīvotājiem
Valsts policija nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanai kriminālprocesu pret kādu vīrieti, kurš 2024. gada aprīlī Rīgas centrā Rīgas valstspilsētas pašvaldības policistu klātbūtnē publiski slavināja krievijas agresiju Ukrainā un izteica draudus Latvijas iedzīvotājiem.
2024. gada 30. aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldē uzsākts kriminālprocess par to, ka 2024. gada 29. aprīlī neilgi pēc pulksten 23.00 Rīgā, Aspazijas bulvārī, kāds 1968. gadā dzimis vīrietis Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas klātbūtnē krievu valodā publiski slavināja un attaisnoja krievijas rīcību pēc tās iebrukuma Ukrainā. Vīrietis izteica draudus par krievijas karaspēka ienākšanu Latvijas teritorijā, kā arī draudēja pats vērst vardarbību pret Latvijas iedzīvotājiem un lietoja lamuvārdus.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieki personu nodeva Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonām tālāko darbību veikšanai.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 74.1 panta pirmās daļas, proti, par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma, tai skaitā PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem, publisku slavināšanu, noliegšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu.
Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Šā gada 30. martā kriminālprocess tika nosūtīts Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.