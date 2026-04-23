Valsts policijas foto
112
Šodien 16:52
Iespējams, atrodas Lietuvā! Policija lūdz palīdzību Uģa Lipša meklēšanā
Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā 1994. gadā dzimušā Uģa Lipša meklēšanā, ar kuru pēdējā saziņa notikusi pirms vairāk nekā nedēļas, informēja policijā.
Kā norāda VP, pēdējo reizi telefoniska saziņa ar vīrieti bijusi šā gada 13. aprīlī. Kopš tā laika nav zināma viņa atrašanās vieta, taču likumsargi pieļauj iespēju, ka meklējamā persona šobrīd varētu atrasties Lietuvā.
Pazudušais ir aptuveni 170 centimetrus garš, ar vidēja garuma tumšas krāsas matiem. Vīrietim uz labās rokas uztetovēts Brīvības piemineklis.
Pēdējo reizi redzēts ģērbies tumšas krāsas virsjakā un džinsa auduma biksēs, bet kājās viņam bija melnas krāsas apavi.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieti un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par Uģa Lipša iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties zvanot pa tālruņa numuru 112.