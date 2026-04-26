Ivo Brūvers saņem "Talkas cilts balvu"
Noskaidroti "Lielās Talkas" un zīmola "Mežpils alus" rīkotā konkursa "Talkas cilts balva" uzvarētāji.
Katrā Latvijas reģionā sabiedrības balsojumā noteikts viens balvas saņēmējs, un Latgalē šo atzinību ieguvis Ivo Brūvers no Rudzātu pagasta, ziņo "livani.lv".
Publiskā balsošana norisinājās no 30.marta līdz 10.aprīlim, dodot ikvienam iespēju atbalstīt savus favorītus. Konkursa laureāti tiks godināti īpašā apbalvošanas pasākumā 15. maijā, kur katrs uzvarētājs saņems "Talkas cilts balvu" – mākslinieces Ievas Strazdiņas īpaši šim notikumam radītu statueti.
Rudzātu pagastā talku tradīcijai ir senas saknes – pirmās talkas tur notikušas jau pirms vairāk nekā 20 gadiem. Jaunu elpu šai tradīcijai devis Ivo Brūvers, kurš 2017. gadā kopā ar Rudzātu vidusskolu organizēja pirmo atjaunoto talku. Tās laikā tika sakopta skolas apkārtne – grābtas lapas, zāģēti zari un sakārtota teritorija. Šī iniciatīva kļuva par pamatu nozīmīgai kopienas tradīcijai, kas ar katru gadu pulcē arvien vairāk dalībnieku.
Pēdējos gados talkas Rudzātos kļuvušas plašākas un pamanāmākas, pulcējot aptuveni 30 līdz 60 dažādu paaudžu iedzīvotājus. Kopīgiem spēkiem tiek sakoptas un labiekārtotas sabiedriskās vietas – atjaunots atpūtas laukums, sakopta baznīcas un Mācītājmājas apkārtne, sakārtota teritorija pie upes un citas vietējai kopienai nozīmīgas vietas.
Īpaša šīs iniciatīvas vērtība ir kopienas saliedēšanā. Tuvojoties Lielajai talkai, iedzīvotāji jau laikus pārrunā, kuras vietas konkrētajā gadā nepieciešams sakopt vai uzlabot. Tādējādi pagasta vide kļūst arvien sakoptāka, un arī mājsaimniecības arvien biežāk iesaistās, rūpējoties par savu apkārtni un labiekārtojot teritorijas pie daudzdzīvokļu mājām.
Ivo Brūvera iniciatīva kļuvusi par nozīmīgu impulsu Rudzātu pagasta vides sakopšanā un iedzīvotāju saliedēšanā. Pateicoties viņa uzņēmībai un spējai iedvesmot citus, talkošana Rudzātos ir kļuvusi par skaistu un nozīmīgu tradīciju, kas vieno cilvēkus un veido sakoptu, dzīvu un aktīvu kopienu.
Sirsnīgi sveicam Ivo Brūveru ar novērtējumu un lepojamies ar Rudzātu pagasta cilvēkiem, kuri ar savu darbu un iesaisti veido sakoptāku un stiprāku vidi mums visiem!