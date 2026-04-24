"Šobrīd esam šokā un uz pauzes" - Miks Galvanovskis parāda, kā pēc ugunsgrēka izskatās izpostītais bārs "The Sinners"
Pēc šorīt Vecrīgā notikušā postošā ugunsgrēka, kurā 300 kvadrātmetru platībā izdega naktsklubs un bārs "The Sinners", mūziķis un iestādes īpašnieks Miks Galvanovskis neslēpj izmisumu un atzīst, ka šobrīd uzņēmuma darbība ir apturēta, liecina publiskotā informācija sociālajos tīklos.
Savā "Instagram" kontā Galvanovskis publicējis drūmus kadrus no ugunsgrēka izpostītajām telpām, kurās redzami melni, apdeguši griesti, izdegušas sienas, sabojāts inventārs un ūdenī mirkstošas grīdas.
"Paldies par atbalstošiem vārdiem. Šobrīd esam šokā un uz pauzes. Es informēšu par visām gaitām, bet šobrīd citu komentāru nav. Seši gadi pa pakaļu," savās emocijās par postījumiem dalās bāra īpašnieks.
Nākamajā ierakstā viņš gan norāda uz pašu svarīgāko aspektu šajā nelaimē: "Lai arī kas, bet galvenais – neviens nav cietis, nelaimes gadījums noticis pēc darba laika." Galvanovskis piebilst, ka ugunsgrēks izcēlies nezināmu iemeslu dēļ un iestādes darbība šobrīd ir pilnībā apturēta, paužot neziņu par bāra tālāko nākotni.
Portāls Jauns.lv jau informēja, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), izsaukums uz Grēcinieku ielu 11A tika saņemts plkst. 6.18. Ugunsgrēks bija izcēlies sešstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva sabiedriskajās telpās.
Vēl pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās trīs cilvēki, savukārt glābēji evakuēja vēl četrus cilvēkus. Plkst. 7.21 ugunsdzēsējiem izdevās liesmu izplatīšanos ierobežot, taču kopējā degšanas platība sasniedza 300 kvadrātmetrus.
Notikuma vietā darbu joprojām turpina ugunsdzēsēji, tādēļ satiksme un gājēju kustība notikuma vietas apkārtnē ir ierobežota.