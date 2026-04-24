Degvielas krīze liek aviokompānijām atcelt lidojumus - vai "airBaltic" plāno rīkoties līdzīgi?
Pēdējo nedēļu laikā aktuāla kļuvusi informācija par degvielas cenu pieaugumu, kas var ietekmēt aviokompāniju lidojumu grafikus visā pasaulē. Starptautiskā gaisa transporta asociācija (IATA) prognozē, ka aviācijas degvielas krājumi Eiropā pietiks aptuveni sešām nedēļām, kas saistīts ar ASV un Izraēlas konfliktu ar Irānu un Hormuzas šauruma blokādi, kas traucē Irānas naftas piegādes.
Daudzi pasažieri uzdod jautājumu, vai degvielas trūkums varētu ietekmēt viņu plānotos ceļojumus un izbraukumus. Vairākas aviokompānijas jau ir paziņojušas par lidojumu atcelšanu, starp tām arī "Lufthansa", kura līdz oktobrim ir atcēlusi 20 000 lidojumus.
Kā rīkosies "airBaltic"?
Kā norāda "airBaltic" pārstāvji, kompānija nepārtraukti uzrauga savu darbību un regulāri pielāgo lidojumu grafikus. Ņemot vērā straujo degvielas cenu pieaugumu, vasaras sezonas sākumā tika veiktas izmaiņas atsevišķos lidojumos, un ietekmēto pasažieru skaits bija neliels. Alternatīvas iespējas tika piedāvātas visiem pasažieriem.
"airBaltic" norāda, ka lēmumi par lidojumu grafiku pielāgošanu tiek pieņemti, ņemot vērā degvielas izmaksas, komerciālo pieprasījumu un darbības efektivitāti. Šāda pieeja ir ierasta prakse aviokompānijām visā Eiropā, kas ņem vērā mainīgo situāciju tirgū.
Kompānija turpina cieši sekot līdzi tirgus situācijai un regulāri sazinās ar degvielas piegādātājiem. Pasažieriem tiek garantēta informēšana par jebkādām izmaiņām, un viņiem tiks piedāvātas alternatīvas ceļošanas iespējas, tostarp pārcelšana uz citu lidojumu, datuma maiņa vai pilna rezervācijas atmaksa.
"airBaltic" iesaka pasažieriem iegādāties biļetes tieši uzņēmuma mājaslapā, lai jebkādu izmaiņu gadījumā sazinātos tieši un piedāvātu vispiemērotāko risinājumu. Tāpat, lai pasargātu sevi no neparedzētiem gadījumiem, tiek ieteikta ceļojuma apdrošināšana.
Kompānija apstiprina, ka šobrīd tiek plānots izpildīt esošo vasaras programmu, taču, ja situācija mainīsies, pasažieri saņems visu nepieciešamo informāciju un tiks nodrošinātas atbilstošas alternatīvas.