Likvidēts ugunsgrēks, kas plosījās piecstāvu dzīvojamajā mājā Hospitāļu ielā Rīgā
Ugunsdzēsēji likvidējuši ceturtdienas pēcpusdienā izcēlušos ugunsgrēku piecstāvu dzīvojamajā mājā Rīgā, Hospitāļu ielā, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Ugunsgrēks, kas izcēlās īsi pēc plkst. 16, likvidēts plkst. 19.38.
Kā vēstīts, ierodoties izsaukuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka liesmas strauji izplatās, tāpēc dzēšanas darbiem tika piesaistīti papildspēki - kopumā notikuma vietā strādāja glābēji ar sešām autocisternām un divām autokāpnēm.
Pateicoties pareizai un operatīvai glābēju rīcībai un pieņemtajiem lēmumiem notikuma vietā, liesmu izplatīšanās ātri ierobežota, neļaujot tām tālāk izplatīties pa jumta konstrukcijām, skaidroja dienestā.
Kopējā degšanas platība bija 35 kvadrātmetri, no tiem jumta balkons dega piecu kvadrātmetru platībā, jumta pārsegums piecu kvadrātmetru platībā un bēniņi 25 kvadrātmetru platībā.
Aģentūra LETA novēroja, ka ugunsgrēks izcēlies "Strautnieku rezidencē" Hospitāļu ielā 39 un degšana notika jumtā.