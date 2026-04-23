Ugunsgrēka likvidēšanas darbi daudzīvokļu ēkā Kļavu ielā
Ceturtdienas rītā pie Rīgas Centrālās stacijas, izcēlies ugunsgrēks dzīvojamā mājā.
FOTO: piecstāvu dzīvojamā mājā Rīgas centrā izcēlies ugunsgrēks, apgrūtināta satiksme Elizabetes ielas posmā
Elizabetes ielas galā pie dzelzceļa no pagalmā esošas piecstāvu mūra mājas jumta daļas nāca dūmi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) apstiprināja, ka plkst. 7.30 saņemts izsaukums uz Elizabetes ielu Rīgā, kur, pēc sākotnējās informācijas, izcēlies ugunsgrēks piecstāvu dzīvojamā mājā.
Līdz ugunsdzēsēju ierašanās brīdim no ēkas pašu spēkiem bija evakuējušies seši cilvēki, bet ugunsdzēsēji evakuēja vēl divus.
Notikuma vietā strādāja VUGD ar četrām autocisternām un divām autokāpnēm. Ugunsdzēsēji veica dzēšanas darbus un pārmeklēja ēku. Dega jumts un starpstāvu pārsegums 35 kvadrātmetru platībā.
Plkst. 8.53 liesmas izdevās ierobežot. Patlaban turpinās konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi. Nav ziņu, ka ugunsnelaimē būtu cietuši cilvēki.
Dzēšanas darbu dēļ joprojām ir apgrūtināta satiksme Elizabetes ielas posmā starp Satekles ielu un Kļavu ielu.