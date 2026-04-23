Ugunsgrēks Hospitāļu ielā (ekrānuzņēmums no video)
112
Šodien 17:58
Ugunsgrēks Hospitāļu ielas piecstāvu dzīvojamā mājā: dzēšanā iesaistīti plaši spēki
Rīgā, Hospitāļu ielā, ceturtdien plaši glābēju spēki iesaistīti dzīvojamās mājas ugunsgrēka dzēšanā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka 23.aprīlī plkst. 16.19 VUGD saņēma informāciju, ka Hospitāļu ielā, piecstāvu dzīvojamā mājā, ir izcēlies ugunsgrēks
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka plkst. 16.19 VUGD saņēma informāciju, ka Hospitāļu ielā piecstāvu dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka liesmas strauji izplatās, tāpēc dzēšanas darbiem piesaistīti papildspēki. Kopumā notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji ar sešām autocisternām un divām autokāpnēm.
Aģentūra LETA novēroja, ka ugunsgrēks izcēlies "Strautnieku rezidencē" Hospitāļu ielā 39 un degšana notiek jumtā.