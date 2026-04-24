No jauna pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš. Laika prognoze piektdienai

Piektdien vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā iespējams neliels un īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

No jauna pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš - gaidāmas brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē.

Uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem, dažviet piekrastē - līdz +7..+8 grādiem.

Rīgā mākoņu kļūs mazāk, spīdēs saule un nelīs. Ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +8 grādiem pilsētas ziemeļos līdz +12 grādiem dienvidos.

Rietumos no Latvijas atrodas anticiklons, austrumos un ziemeļos - zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1007-1012 hektopaskāli jūras līmenī.

