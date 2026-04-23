Piektdien gaidāms mākoņaināks un nedaudz siltāks laiks.
Šodien 14:40
Piektdien gaidāms mākoņaināks un nedaudz siltāks laiks
Piektdien Latvijā būs mākoņaināks un par kādu grādu siltāks laiks nekā ceturtdien, prognozē sinoptiķi.
Dažviet gaidāms neliels un īslaicīgs lietus.
Naktī pierims vējš un minimālā gaisa temperatūra būs -2..+2 grādi, Kurzemē un piekrastē - līdz +5 grādiem.
Dienā ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, gaiss iesils līdz +9..+13 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +7, +8 grādus.
Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs mērens ziemeļrietumu vējš, dienā ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +2..+4 grādiem, maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +8 grādiem pilsētas ziemeļos līdz +12 grādiem dienvidos.