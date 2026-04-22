“Latvijas Motosezonas 2025” atklāšana
Sestdien, 26. aprīlī, pie t/c „Mols” Krasta iela 46. sākot no plkst. 10.00 pulcējās Latvijas motobraucēji, lai kopīgi ...
FOTO: galvaspilsētas ielas pārņems motociklisti - rīdziniekiem sestdien jārēķinās ar būtiskiem ierobežojumiem
Sestdien, 25.aprīlī, Rīgā norisināsies motobrauciens “Motosezonas atklāšana 2026”. Motobraucēju parādes brauciena laikā no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi brauciena maršrutā un maršrutu šķērsojošajās ielās. Sabiedrisko transportlīdzekļu satiksmi parādes maršrutā regulēs vai slēgs atbilstoši nepieciešamībai, kā arī atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos būs izmaiņas.
Brauciena sākums paredzēts pie tirdzniecības centra “Akropole Rīga” (Latgales iela 257), tālāk pa Latgales ielu, Dienvidu tiltu, Ziepniekkalna ielu, Mūkusalas ielu, Kuģu ielu, Trijādības ielu, Raņķa dambi, Daugavgrīvas ielu līdz Spilves lidostai.
Parādes brauciena laikā Valsts policija, atbilstoši nepieciešamībai, regulēs vai slēgs sabiedrisko transportlīdzekļu satiksmi. Tomēr atsevišķus maršrutus (10.; 23.; un 26. maršruta autobusus un 4.; 19.; un 27. maršruta trolejbusus) laika periodā no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00 novirzīs pa apvedceļu, lai apbrauktu parādes norises ielas.
Rīgā atklāj motosezonu. 2024. gada 27. aprīlis
27. aprīlī Rīgā ar motociklu parādi tika atklāta motosezona.
Virzienā uz pilsētas centru:
Tiks novirzīti 23. un 26. maršruta autobusi un 27. maršruta trolejbuss pa maršrutu līdz Jelgavas ielai, tālāk pa Jelgavas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, tālāk pa maršrutu;
10. maršruta autobuss kursēs pa maršrutu līdz Kārļa Ulmaņa gatvei, tālāk pa Kārļa Ulmaņa gatvi, Bauskas ielu, Jelgavas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, tālāk pa maršrutu.
Rīgā ar motociklu parādi svinīgi atklāta motosezona
29. aprīlī Rīgā ar motociklu parādi tika atklāta motosezona. Motociklu entuziastu pulcēšanās notika pie tirdzniecības centra "Mols".
Virzienā no pilsētas centra:
Tiks novirzīti 10. un 26. maršruta autobusi un 27. maršruta trolejbuss pa maršrutu līdz Akmens tiltam, tālāk pa Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu tālāk pa maršrutu.
23. maršruta autobuss no pilsētas centra tiks novirzīts līdz Akmens tiltam, tālāk pa Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, tālāk pa maršrutu. Savukārt 4. un 19. maršruta trolejbusi kursēs pa Kārļa Ulmaņa gatvi, izlaižot Mūkusalas ielas rotācijas apli, bet apstājoties pieturā “Lucavsala” abos virzienos.