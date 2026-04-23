VIDEO; FOTO: tēva mīlestībai nav robežu! Mārupietis Dāvids ņem talkā datorus, mākslīgo intelektu un uzbūvē savai meitai “vienradžu fabriku”
Dāvids Mitrēvics ar ģimeni dzīvo Mārupē. Savai deviņgadīgajai meitai Šarlotei viņš ir uzbūvējis unikālu interaktīvu “vienradžu fabriku”, kuru, cita starpā, darbina mākslīgais intelekts. Meitenei ir autiskā spektra traucējumi un šāda ierīce ne tikai piedāvā Šarlotei iespēju izveidot savu unikālu vienradzi, bet arī ļauj ģimenei gūt līdzekļus terapijām, kas ir nepieciešamas Šarlotes attīstībai.
Šobrīd jau ir radīti 16 unikāli vienradži, bet mērķis ir sasniegt 1000. Tēta uzbūvētā konsole PAL-1000 – ļauj Šarlotei izvēlēties vienradža tēlu, raksturu, apģērbu un māksliniecisko stilu. Tā rezultātā dzimst jauns un unikāls vienradzis, kuram ir sava personība un stāsts.
Konsoli Dāvids radījis no veciem monitoriem, datoriem un robotikas detaļām, ieguldot ap 300 eiro un daudzas darba stundas. Iegūtās zināšanas no iepriekšējiem gadiem muzeja ekspozīciju veidošanā un pieredze mākslīgā intelekta jomā palīdzēja izveidot bērniem saistošu, drošu un interaktīvu sensoro vidi.
Mārupietis Dāvids ņem talkā datorus, mākslīgo intelektu un uzbūvē savai meitai “vienradžu fabriku”
Dāvids Mitrēvics ar ģimeni dzīvo Mārupē. Savai deviņgadīgajai meitai Šarlotei viņš ir uzbūvējis unikālu interaktīvu “vienradžu fabriku”, kuru, cita starpā, ...
Iecere ir, lai katrs no 1000 vienradžiem atspoguļo kādu autisma spektra iezīmi, uzsverot, cik dažādi var būt cilvēki ar autismu.
Mājaslapā Uniqornia.org var iepazīties ar katru Šarlotes radīto vienradzi, viņa nozīmi un to, ko tas māca par autismu. Ir arī iespēja iegādāties preces ar šiem dizainiem vai ziedot, lai atbalstītu terapijas. Visi ienākumi tiek novirzīti terapiju finansēšanai.
Plaša sabiedrības atsaucība
Projekts ir guvis plašu sabiedrības atsaucību. Dāvida ieraksts “Facebook”, kas tika publicēts projekta sākumā, tikai sešu dienu laikā ieguva vairāk nekā 43 000 skatījumu un ar to dalījās vairāk nekā 500 lietotāji.
Šarlotes brālim Henrijam ir septiņi gadi, un šī projekta laikā arī viņam tika diagnosticēts autisms, atklāj Dāvids. Pašlaik Henrijs mācās mājmācībā. Ģimenē kopumā ir četri bērni, divi kaķi un suns.
Mamma Līga ir pievērsusies atvašu aprūpei, un darbojas Mārupes novada biedrībā “Kopā savā novadā”, kurā apvienojušies vecāki, kas audzina bērnus ar invaliditāti. Terapiju izmaksas ģimenē sasniedz līdz pat 2200 eiro mēnesī un atliek vien apbrīnot šīs saimes apņēmību un radošumu.
Latvijā valsts finansēta terapija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem sākta tikai 2024. gadā, un šobrīd tā sedz tikai daļu no pieprasījuma: no 416 atbalstītajiem bērniem 314 saņem palīdzību no ziedojumiem, bet rindā gaida vēl vairāk nekā 200 bērnu. Bez ārēja atbalsta ģimenes izmaksas var sasniegt 12 000 eiro gadā par vienu bērnu.
Projekta tapšanas stāstu var skatīties 12 minūšu dokumentālajā video, kurā redzams, kā Dāvids vienatnē realizēja savu ideju, uzbūvējot fabriku 12 mēnešu laikā. Pieejams arī 1 minūtes kopsavilkuma video.