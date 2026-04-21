Kritiskās infrastruktūras aizsardzībai Latvijā atļauj izmantot signāla slāpēšanas iekārtas
Lai efektīvāk cīnītos ar strauji pieaugošo bezpilota lidaparātu apdraudējumu, Ministru kabinets otrdien, 21. aprīlī, atļāvis valsts drošības iestādēm un kritiskās infrastruktūras apsardzei – tostarp lidostā "Rīga" – izmantot speciālas signāla slāpēšanas iekārtas.
Otrdien, 21. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 628 "Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība"", kas paredz noteikt objektus un gadījumus, kuros valsts aizsardzības un drošības vajadzībām, kā arī kritiskās infrastruktūras objekta aizsardzībai var pielietot speciālos radiolīdzekļus - signāla slāpēšanas iekārtas.
Speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai varēs izmantot valsts drošības iestādes un Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts policija, Valsts robežsardze, Ieslodzījuma vietu pārvalde, SIA "Elektroniskie sakari", kritiskās infrastruktūras apsardze.
Ņemot vērā, ka praksē šobrīd notiek strauja bezpilota lidaparātu sistēmu attīstība un A, B un C kategorijas kritiskās infrastruktūras objekti nepārtraukti saskaras ar nesankcionētu bezpilota lidaparātu apdraudējumu, speciālo radiolīdzekļu izmantošanas tiesību piešķiršana kritiskās infrastruktūras apsardzei veicinās drošības pasākumu efektivitāti un apdraudējuma novēršanu.
Piemēram, lidostas teritorijā savlaicīgai nesankcionētu bezpilota lidaparātu pārvietošanās pārtraukšanai var būt izšķiroša nozīme aviācijas draudu novēršanā un ir nepieciešams, ka tās apsardzes darbinieki var reaģēt uz incidentiem. Citu valstu pieredze ir pierādījusi, ka radiofrekvenču slāpētāju izmantošana šobrīd ir viena no efektīvākajām metodēm aviācijas drošības garantēšanai. Arī VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" turpmāk būs noteiktas tiesības izmantot speciālos radiolīdzekļus, lai novērstu vai pārtrauktu bezpilota lidaparātu pārvietošanos lidostas teritorijā.
Noteikumi izstrādāti ņemot vērā to, ka speciālo radiolīdzekļu izmantošanas apjoms un intensitāte nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai nedrīkst pārsniegt attiecīgajam valsts drošības apdraudējuma veidam un bīstamības pakāpei nepieciešamo apmēru, kā arī nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un radīt personām materiālu kaitējumu. Līdz ar to speciālā radiolīdzekļa izmantošanu organizē tā, lai tas radītu pēc iespējas mazāk radiotraucējumu ārpus speciālā radiolīdzekļa izmantošanas vietas.
Pirms speciālā radiolīdzekļa izmantošanas valsts drošības iestādes, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts policija, Valsts robežsardze, Ieslodzījuma vietu pārvalde, SIA "Elektroniskie sakari" un kritiskās infrastruktūras apsardze izvērtēs nepieciešamo speciālā radiolīdzekļa izmantošanas laiku un kritiskās infrastruktūras ģeogrāfisko izvietojumu, kā arī nepieciešamos speciālā radiolīdzekļa tehniskos parametrus.
Noteikumi attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus. Ņemot vērā, ka speciālo radiolīdzekļu izmantošanas mērķis ir ierobežot nevēlamus radiosakarus, pastāv iespēja, ka privātpersonām atsevišķos gadījumos var tikt traucēta elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamība vai privāta radiosakaru tīkla izmantošanas iespēja.