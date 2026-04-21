Slepus mēģina izvest pat luksusa paklājus: Latvijā aptur mēģinājumus apiet Krievijai noteiktās sankcijas
Šī gada pirmajā ceturksnī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, veicot muitas kontroles pasākumus, ir novērsusi 303 pārkāpumus saistībā ar Eiropas Savienības noteikto sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju neievērošanu.
Lai nepieļautu sankcijām pakļauto preču pārvietošanu pāri ES ārējai robežai, 2026. gada pirmajos trīs mēnešos VID Muitas pārvalde liedza piemērot pieteiktās muitas procedūras 187 kravām. Tādējādi tika novērsta 161 sankcijām pakļautas krava izvešana no ES un 26 kravu ievešana Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas.
Šī gada pirmajā ceturksnī, līdzīgi kā pērn, visbiežāk tika liegts izvest kravas ar dažādu ierīču un mehānismu rezerves daļām, elektroierīcēm un to daļām, kā arī transportlīdzekļu rezerves daļām. Uz Krieviju tika liegts izvest arī kravu ar luksusa precēm – paklājiem, kuru vienas vienības vērtība pārsniedza 300 eiro. Tāpat novērsta tādu augstas prioritātes preču izvešana no ES, kuras ir aizliegts pārvietot tranzītā caur Krievijas un Baltkrievijas teritoriju, piemēram, dzinēju ar lielu jaudu, nogādāšana uz trešām valstīm. Minētajā periodā muitas amatpersonas konstatēja arī vairākus pārkāpumus, kas saistīti ar kravas transportlīdzekļu nelikumīgu izvešanu no ES.
Savukārt no Krievijas un Baltkrievijas liegts ievest kravas ar būvkonstrukcijām, kokmateriāliem, dzelzs savienojumiem, mēbelēm. Lai izvairītos no sankciju regulās noteiktajiem preču importa aizliegumiem, kravu ar izlietnēm tika mēģināts ievest, deklarējot ar neatbilstošu ES Kombinētās nomenklatūras preču kodu. Citā gadījumā, padziļināti pārbaudot informāciju par preces izcelsmi, muitai radās šaubas, ka koka jumtu segumu materiāli ir Kirgizstānas izcelsmes; pamatojoties uz aizdomām, ka tās faktiski ir Krievijas izcelsmes preces, kas pakļautas sankcijām, lietas materiāli tika nodoti Nodokļu un muitas policijai.
Papildus šī gada pirmajā ceturksnī 43 gadījumos VID Muitas pārvaldes amatpersonas konstatēja mēģinājumus izvest no ES skaidru naudu, pārkāpjot sankciju nosacījumus. Pasta sūtījumu kontroles rezultātā novērsti 31 pārkāpums, bet 42 gadījumos konstatēti fizisko personu pārkāpumi, mēģinot pāri robežai pārvietot sankcijām pakļautas preces.
VID atgādina, ka 2025. gada 10. jūnijā stājās spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, kas paredz administratīvo atbildību par pārkāpumiem, ja sankcijām pakļauto preču vērtība nesasniedz 10 000 eiro vai ja tās nav stratēģiskas nozīmes preces. Ja preču vērtība ir lielāka vai ja kravā tiek konstatētas stratēģiskas nozīmes preces jebkādā vērtībā, lietas materiāli tiek nodoti Nodokļu un muitas policijai lēmuma pieņemšanai par kriminālprocesa sākšanu.
Par sankciju pārkāpumiem 2026. gada pirmajā ceturksnī VID Muitas pārvalde ir uzsākusi 29 administratīvā pārkāpuma procesus. Savukārt 18 gadījumos, pamatojoties uz VID Muitas pārvaldes nosūtītajiem materiāliem, Nodokļu un muitas policija ir uzsākusi kriminālprocesus.