Vīrietis Aizkraukles pusē bērnu acu priekšā mēģina nožņaugt dzīvesbiedri
Valsts policija (VP) nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai lietu pret vīrieti, kurš Aizkraukles novada Zalves pagastā alkohola reibumā mēģināja nožņaugt savu guļošo dzīvesbiedri.
Pērnā gada 14. novembrī īsi pirms plkst. 20.00 policijā saņemta informācija par kādā privātīpašumā Zalves pagastā notikušu uzbrukumu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 1978. gadā dzimis vīrietis, būdams 2,06 promiļu stiprā alkohola reibumā, greizsirdības vadīts, sākotnēji uzsācis strīdu ar savu dzīvesbiedri – 1983. gadā dzimušu sievieti, viņu apsaukājot.
Vēlāk, brīdī, kad sieviete jau gulēja gultā, vīrietis pielietojis fizisku spēku un ar rokām aizspiedis viņai muti un degunu, liedzot iespēju elpot un saukt pēc palīdzības. Tādējādi, apzinoties savu darbību bīstamību sievietes dzīvībai un veselībai, vīrietis mēģināja viņu noslepkavot.
Sievietes dzīvību izglāba nepilngadīgais bērns, kurš pamanīja notiekošo, nekavējoties pārtrauca vīrieša darbības un sazinājās ar policiju, lūdzot palīdzību. Zinot, ka dzīvesvietā notikuma brīdī atrodas divi bērni – viens nepilngadīgs un otrs mazgadīgs –, vīrietis ar savu rīcību pret viņiem izturējās cietsirdīgi un vardarbīgi, nodarot psihiskas ciešanas.
Ierodoties notikuma vietā, VP amatpersonas konstatēja notikušo un iespējamo vainīgo aizturēja. 2025. gada 16. novembrī viņam tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Policijā norāda, ka vīrietis iepriekš nav bijis sodīts un tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā nebija nonācis.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 116. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma jeb slepkavības mēģinājuma. Par šādu nodarījumu var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem, kā arī ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Tāpat process sākts pēc Krimināllikuma 174. panta otrās daļas par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās izdarījusi persona, no kuras cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs. Par šo pārkāpumu paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība.
Šā gada 30. martā krimināllieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai. VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.