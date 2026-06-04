Divus cietumniekus tur aizdomās par padomu došanu Augšdaugavas novadā pastrādātā laupīšanā
Policija aicina prokuratūru saukt pie atbildības 2024. gadā Augšdaugavas novadā pastrādātās laupīšanas atbalstītājus, informēja Valsts policija (VP).
2024. gada 23. augustā VP sāka kriminālprocesu pēc tam, kad Augšdaugavas novadā divi vīrieši, tērpušies kāda dienesta darbinieku formastērpos, ieradās privātmājā, kur pielietoja fizisku vardarbību pret sievieti un vīrieti, kuri atradās mājā, un nolaupīja mobilo telefonu un planšetdatoru.
Veicot procesuālās darbības kriminālprocesā, amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu atrašanās vietu un 2024. gada 26. augustā aizturēja 1982. un 1993. gadā dzimušus vīriešus, kuriem vēlāk tiesa piemēroja apcietinājumu. Vīrieši noziedzīgo nodarījumu pastrādāja personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, mantkārīgu nolūku vadīti.
Pirmstiesas izmeklēšanā likumsargi noskaidroja, ka laupīšanu izdarījušos vīriešus atbalstīja vēl divas personas - 1988. un 1991. gadā dzimuši vīrieši, kuri atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pret šiem vīriešiem no sākotnējā kriminālprocesa tika izdalīts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas par laupīšanu un 20. panta ceturtās daļas par nozieguma atbalstīšanu. Kriminālprocess sākts arī pēc Krimināllikuma 273. panta par valsts amatpersonas nosaukuma vai varas patvaļīgu piesavināšanos nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu.
VP amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu pret laupīšanas atbalstītājiem - 1988. un 1991. gadā dzimušajiem vīriešiem. Kriminālprocess nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Savukārt pret 1982. un 1993. gadā dzimušajiem vīriešiem, kuri paveica laupīšanu, kriminālprocess kriminālvajāšanai nosūtīts jau 2024. gada 16. decembrī un 2025. gada 6. janvārī nosūtīts izskatīšanai tiesai.