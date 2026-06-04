Vēlas likvidēt Klimata un enerģētikas ministriju
Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) ir jālikvidē, taču būtiskas strukturālas pārmaiņas nevar īstenot sasteigti, Saeimas sēdē sprieda "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas vadītājs Juris Viļums.
Viļums Saeimas sēdē apgalvoja, ka politiskais spēks nav atkāpies no iepriekš paustās nostājas par KEM likvidēšanu, vienlaikus aicinot uz atbildīgu un pakāpenisku rīcību šī mērķa sasniegšanai.
Viļums norādīja, ka būtiskas strukturālas pārmaiņas nevar īstenot sasteigti, jo līdz rudenim nepietiek laika kvalitatīvai iesākto darbu un procesu pārņemšanai. Tādēļ prioritāte esot sistēmiska sagatavošanās, lai nākamais Ministru kabinets varētu darboties bez šīs ministrijas.
AS frakcijas vadītājs uzsvēra, ka svarīgi ir ne tikai pieņemt politiskus lēmumus, bet arī nodrošināt to praktisku īstenojamību, kas prasa "rūpīgu un pārdomātu darbu".
Viņš arī aicināja parlamenta kolēģus koncentrēties uz konstruktīvu darbu, nevis virzīt sasteigtus risinājumus, kurus pašreizējos apstākļos nav iespējams kvalitatīvi realizēt.
Jau ziņots, ka iepriekš, esot opozīcijā, AS iestājās par KEM likvidēšanu, uzskatot, ka tās funkcijas iespējams efektīvāk integrēt citu institūciju darbībā. Tagad ar rosinājumu lividēt KEM nākusi klajā opozīcijā esošā partija "Latvija pirmajā vietā".