Mazā GTI atgriešanās. Pirmā tikšanās ar jaudīgāko Volkswagen ID Polo
TV Autoziņas viesojas Volkswagen ID pasākumā Hamburgā, kur pirmo reizi aptausta jauno ID Polo GTI.
Tas ražots uz jaunās Volkswagen MEB+ elektromobiļu platformas, kas atrodama arī zem Cupra Raval un Škoda Epiq virsbūves. GTI tāpat kā parastajam ID Polo, ir četras durvis. Viss pārējais ir citādi - lielāka baterija, 226 ZS, 290 Nm. Pirmais elektriskais GTI standartā aprīkots ar elektroniski vadāmu priekšējā diferenciāļa bloķētāju.Tehniski ID Polo GTI ir identisks TV Autoziņu jau izmēģinātajam Cupra Raval VZ. Taču dizains un interjers ir pavisam citāds. Viens no šarmantākajiem elementiem ir retro displejs, kurš ataino zīmētu mērskalu kombināciju no 70. gadu Polo, kā arī audiokasetes imitāciju izklaides iekārtā. Un, tā kā arī ID Polo bāzes modelis iznācis gana atlētisks, Volkswagen dizaineriem nācies izdomāt ko pavisam īpašu, lai GTI izceltos jau pa gabalu. Sarkana svītra un “zobi” priekšā tam būs vienmēr.
Niķeļa mangāna kobalta baterija ar 52 kWh ietilpību sola vairāk nekā 400 km sniedzamību pēc WLTP cikla, bet ātro uzlādi ar līdz pat 105 kW jaudu. Vācijā jaunā ID Polo GTI iepriekšpārdošanā jau sākusies un sākuma cena ir nedaudz zem 39 000 eiro.