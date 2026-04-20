Uzulnieks kategoriski iebilst iecerei apvienot divas ministrijas
Piedāvājums apvienot Veselības ministriju (VM) un Labklājības ministriju (LM) "kategoriski nav atbalstāms", jo vispirms būtu jārisina veselības nozares problēmas, nevis "jāķeras klāt pie ministrijas, kas patlaban funkcionē labi", šādu nostāju pauda labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).
Zaļo un zemnieku savienības politiķis atzīmēja, ka publiskajā telpā no veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) šāds ierosinājums izskanējis arī agrāk, un viņš ir pārliecināts, ka līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī šādi paziņojumi sekos vēl.
Komentējot apvienošanas ieceri, Uzulnieks pauda, ka uzsvars vispirms būtu liekams uz veselības jautājumu sakārtošanu. Viņš uzskata, ka LM neesot aiztiekama, jo tā "funkcionē labi un ir izdarīts ļoti daudz labu darbu".
Ministrs pauda kategorisku nostāju pret abu ministriju apvienošanas ieceri. Viņš atgādināja, ka agrāk LM un VM jau bijušas apvienotas, taču LM darbinieki, kas tolaik strādājuši, to nevērtējot kā kaut ko labu.
Uzulnieks piesauca arī Igaunijas pieredzi, kur varot just, ka abu resorsu apvienošanas rezultātā vairāk tiekot lobēta tieši medicīna. Politiķis sprieda, ka Abu Meri, iespējams, saredz iespēju uz LM rēķina risināt veselības problēmas. "Ko tad mēs, pensiju naudu liksim iekšā betonā tur, kur jābūvē?" retoriski izteicās Uzulnieks.
Labklājības ministrs atzina, ka ir daži kopīgi jautājumi, kas skar gan LM, gan VM kompetenci, taču tie jau tagad tiekot "labi risināti" abu resorsu sadarbībā. Pēc viņa vērtējuma, ārpus šiem "četriem vai pieciem kopīgajiem jautājumiem" abu ministriju apvienošanai neesot pamata. Uzulnieks arī atzīmēja, ka tiesībsardze Karina Palkova ir atzinīgi vērtējusi līdzšinējo VM un LM sadarbību, piemēram, paliatīvās aprūpes un hospisa aprūpes jomā.
Ministrs pauda pārliecību, ka abu ministriju apvienošanas iecere ir priekšvēlēšanu retorika. Viņš šo jautājumu jau esot pārrunājis ar pašvaldībām, taču arī tur neviens īstu ieguvumu no šādas apvienošanas neesot saskatījis.
Jau vēstīts, ka "Jaunā vienotība" gaidāmajās Saeimas vēlēšanās piedāvās apvienot Veselības ministriju un Labklājības ministriju, intervijā Latvijas Televīzijai sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV). "Šis ir mans un JV piedāvājums nākamajās vēlēšanās," atklāja politiķis.
Abu Meri neredz veselības aprūpi atrautu no labklājības un sociālās sfēras. Viņaprāt, šīm jomām jābūt apvienotām. "Mēs dzīvojam ilgāk, bet ar vairāk problēmu un slimību. Tāpēc sociālajai komponentei jāiet kopā ar veselības jomu," pauda ministrs.
Saeimas vēlēšanas notiks oktobra pirmajā sestdienā.