FOTO: turpinās Sēlijas poligona būvniecības darbi...

Turpinās Sēlijas poligona būvniecības darbi
Sēlijas poligona pievedceļa (V956) pārbūves laikā posmā no Daudzevas līdz Mežmaļiem, kas atrodas izteikti purvainā apvidū, ceļa konstrukcijas stiprināšanai tiek izmantota reti pielietota grunts kolonnu tehnoloģija, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) Komunikācijas daļā.
Kā skaidroja LVC Autoceļu kompetences centra Ceļu inspekcijas un ekspertīzes daļas ģeotehnikas projekta vadītājs Mārtiņš Grava, ceļš tiek pārbūvēts lielai noslodzei, tāpēc purvainajā apvidū nepieciešams stabilizēt tā konstrukciju. Grunts kolonnu tehnoloģija izvēlēta arī saspringtā būvdarbu grafika dēļ, jo tā ļauj darbus veikt pat agrā pavasarī. LVC pārvaldītajā autoceļu tīklā šāda metode tiek izmantota reti, tāpēc iepazīties ar to bija ieradušies arī citi ceļu būvniecības un projektēšanas uzņēmumu pārstāvji.
Sēlijas poligona pievedceļš ir viens no valsts ceļu posmiem, kur darbi nepārtrūka arī ziemas periodā.
Pirmdien, 20. aprīlī, ar būvdarbu gaitu klātienē iepazinās satiksmes ministrs Atis Švinka, LVC speciālisti un nozares pārstāvji. Tikšanās laikā būvdarbu veicēja SIA "CBS Igate" pārstāvji ministram uzsvēra nepieciešamību veikt cenu indeksāciju, ņemot vērā naftas produktu sadārdzinājumu, lai objektu varētu pabeigt līgumā paredzētajā termiņā līdz šā gada oktobrim.
Kopumā autoceļa "Daudzeva–Viesīte–Apserde" (V956) posms no Daudzevas līdz Sunākstei (no 1,18. līdz 17,19. kilometram) tiek pārbūvēts no grantēta par asfaltētu. Februārī tur sākta atmežošana, bet pašlaik satiksmei slēgto posmu atbrīvo no celmiem un veic sagatavošanās darbus, kam sekos grunts stabilizācija ar pāļiem.
Visā posmā paredzēta ceļa segas pilna pārbūve, ieklājot trīs kārtas asfaltbetona. Tāpat tiks izbūvētas desmit autobusu pieturvietas, sakārtota ūdens novade, rakts un tīrīts grāvju tīkls, kā arī pārbūvētas vai atjaunotas visas posmā esošās caurtekas. Divas lielākās no tām ir Ellītes upes caurteka netālu no Daudzevas, kuru nojauks un būvēs no jauna, un Kučpintes caurteka, kuru atjaunos.
LVC uzsver, ka būvobjektā pēc iespējas tiek saglabāti ainaviski izteiksmīgi koki, tostarp trīs valsts nozīmes dižkoki ceļa nodalījuma joslā, kuru saglabāšanai piesaistīts arborists. Pārējo koku ciršana, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, saskaņota ar Aizkraukles novada pašvaldību.
Ceļa pārbūves dēļ līdz jūlijam satiksme ir slēgta posmā no Daudzevas līdz Mežmaļiem (1,18.–3,84. km). Apbraukšana organizēta pa valsts vietējiem autoceļiem Tenči–Daudzeva–Vīgante (V927) un Sece–Seces stacija (V928), kā arī pašvaldības ceļiem. Apbraucamo ceļu uzturēšanu nodrošina būvnieks.
Būvdarbus veic SIA "CBS Igate" par 12 415 325 eiro (ieskaitot PVN). Projekta autors ir SIA "Projekts 3", bet būvuzraudzību nodrošina SIA "ACM projekts". Visus darbus plānots pabeigt līdz šā gada beigām.
Būvniecība tiek īstenota ar 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros, specifiskā atbalsta mērķa pasākumā "Divējāda lietojuma infrastruktūras attīstība".