"Rēzeknes siltumtīkli" plāno vienoties ar "REZ NRJ" un atteikties no 1,574 miljonu eiro prasības
Pašvaldības SIA "Rēzeknes siltumtīkli" plāno atteikties no 1,574 miljonu eiro zaudējumu piedziņas tiesvedībā pret pilnsabiedrību "REZ NRJ" un slēgt šajā strīdā mierizlīgumu, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".
Uzņēmums tiesā lūdzis atlikt sēdes, jo puses vēlas panākt izlīgumu. Līdzīga iemesla dēļ nenotika gan februārī, gan aprīlī plānotās tiesas sēdes.
"Rēzeknes siltumtīklu" jurists raidījumam skaidroja, ka tiesvedība var ilgt vairākus gadus, un šāda nenoteiktība kavētu uzņēmuma attīstību, tāpēc, viņaprāt, racionālākais risinājums būtu panākt kompromisu starp pusēm.
Tikmēr Rēzeknes domes opozīcijas deputāti pauduši bažas, ka iecerētais mierizlīgums, kas, visticamāk, top domes vadības ietekmē, varētu būt neizdevīgs pašvaldības uzņēmumam un iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka tiesvedībā, viņuprāt, pastāv izredzes uzvarēt. Deputāti uzskata, ka atteikšanās no prasības un mierizlīguma apstiprināšana varētu iecirst robu pašvaldības uzņēmuma budžetā un beigās rezultēties augstākos siltuma tarifos.
Savukārt Rēzeknes domes deputāts, no mēra amata atstādinātais Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV) raidījumam norādīja, ka šajā lietā neiejaucas un lēmumi esot jāpieņem pašam uzņēmumam.
"Nekā personīga" arī vēstīja, ka "Rēzeknes siltumtīklu" valdes locekļa amatu nesen nācies atstāt Guntaram Gogulim, jo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs viņu administratīvi sodījis par neatļautu amatu savienošanu. Par to Gogulim piemērots 150 eiro naudas sods.
Uzņēmuma valdē uz laiku iecelts Andis Dābols, kurš pirms vairākiem gadiem atzinis savu vainu un noslēdzis vienošanos ar prokuroru tā dēvētajā obligātā iepirkuma komponentes (OIK) krimināllietā.
Dābols raidījumam rakstiski norādījis, ka izlīgums ir tikai viens no iespējamajiem strīda risinājumiem un tas tiktu vērtēts vien tad, ja būtu izdevīgāks par tiesvedības turpināšanu. "Jebkurā gadījumā esmu ieinteresēts, lai Rēzeknes iedzīvotāji nekādā gadījumā neciestu! Es neparakstītu nevienu vienošanos, kam nebūtu skaidra juridiska un ekonomiska pamatojuma un kas nebūtu izvērtēta atbilstoši noteiktajai kārtībai," solījis Dābols.
Strīdā iesaistītā pilnsabiedrība "REZ NRJ" no komentāriem atturējusies.
Jau ziņots, ka "Rēzeknes siltumtīkli" tiesā iesniedza pretprasību pret "REZ NRJ" par 1 574 174 eiro piedziņu, pamatojot to ar zaudējumiem, kas radušies nepiegādātas siltumenerģijas dēļ.
Pašvaldības uzņēmums norādīja, ka 2022. gada nogalē piegādātājs kavējis siltumenerģijas piegādi, kā rezultātā bijis spiests izmantot dārgāku kurināmo un iegādāties emisiju kvotas, radot būtiskus zaudējumus.