Pļaviņiešiem par ceturtdaļmiljonu atkal sola peldbaseinu
Pļaviņās tiek pārstrādāts publiskā āra peldbaseina tehniskais projekts ar mērķi piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu, informē Aizkraukles novada dome. Pašreizējo peldbaseinu, kas darbojās ik vasaru, Baseina ielā sliktā tehniskā stāvokļa dēļ slēdza pirms četriem gadiem.
Novada domes marta sēdē tika sniegts pārskats par publiskā āra peldbaseina atjaunošanu Pļaviņās. Pērnā gada 25. septembra pašvaldības domes sēdē tika izskatīts kolektīvais iesniegums par publiskā āra peldbaseina atjaunošanu Pļaviņu pilsētā (līdz 2025. gada 18. augustam iniciatīvu bija parakstījis 241 iedzīvotājs). Vietvaras Attīstības nodaļa sadarbībā ar Pļaviņu apvienības pārvaldi un pašvaldības būvinženieri izvērtēja āra peldbaseina atjaunošanas un uzturēšanas izmaksas, alternatīvās iespējas un pieejamos Eiropas Savienības fondu projektu konkursus. Iedzīvotāju iniciatīvas izvērtējums tika prezentēts 2025. gada 16. oktobra Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēdē. Tika secināts, ka minimālākās iespējamās izmaksas āra peldbaseina atjaunošanai un uzturēšanai pārsniedz 250 000 eiro. Deputāti konceptuāli atbalstīja ieceri pārskatīt un pilnveidot valsts SIA “Meliorprojekts” 2015. gadā izstrādātajā tehniskajā dokumentācijā ietverto āra peldbaseina atjaunošanas projekta tehnisko risinājumu un izskatīt ES fondu līdzfinansējuma piesaistes iespējas, informē pašvaldība.
Vecākā projektu vadītāja Olita Znotiņa marta domes sēdē deputātus informēja, ka 2026. gada 22. janvārī tika noslēgts līgums ar valsts SIA “Meliorprojekts” par tehniskā projekta pārstrādi. Līguma izpildes laiks ir seši mēneši ‒ līdz 2026. gada 22. jūlijam. Šobrīd tiek veikta tehniskās dokumentācijas izstrāde un aktualizēšana.