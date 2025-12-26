Pļaviņās nocirtīs 230 kokus, lai ierīkotu autostāvvietu
Pļaviņās līdzās bērnudārzam "Bērziņš" plānots izcirst ap 230 koku un to vietā izbūvēt autostāvlaukumu pirmskolas iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem. Pirmie darbi šajā teritojā varētu iesākties nākamā gada otrajā pusē.
Pļaviņās, Uļļu ielā 8, blakus pirmsskolas izglītības iestādei (PII) “Bērziņš”, plānots izcirst ap 230 koku un pakāpeniski labiekārtot teritoriju. Koki atrodas purvainā teritorijā, kas veicina to lūšanu, un jau vairākas reizes ir radījuši bojājumus blakus esošo īpašumu žogiem, informē Aizkraukles novada pašvaldība.
Pirms lēmuma pieņemšanas Pļaviņu apvienības pārvalde pārrunājusi plānotos darbus ar teritorijai blakus esošo privātīpašumu īpašniekiem, kā arī ar PII “Bērziņš” vadītāju Līgu Ostrovsku. Gan īpašumu saimnieki, gan PII “Bērziņš” vadītāja ieceri atbalstīja.
Teritorijā iecerēts izbūvēt stāvlaukumu PII “Bērziņš” darbiniekiem un bērnu vecākiem. Stāvlaukuma izveide ir arī viena no bērnudārza akreditācijas ziņojumā ieteiktajām aktivitātēm, jo šobrīd iestādes darbinieki un bērnu vecāki automašīnas novieto uz Uļļu ielas. Tādējādi pēc stāvlaukuma izbūves vairs nebūtu ne tikai jāuztraucas par koku radītajiem bojājumiem, bet arī uzlabotos satiksmes drošība.
Plānots, ka pēc koku ciršanas atļaujas saņemšanas tiks uzsāktas darbības pie koku krājas daudzuma apzināšanas un augošu koku izsoles organizēšanas. Pēc Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītāja Andra Ambaiņa aplēsēm pirmie darbi teritorijā varētu tikt uzsākti 2026. gada otrajā pusē.