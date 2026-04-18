Radošās darbnīcas, karuseļi, dziesmas un citas izklaides: "Vecrīgas festivāla" ietvaros notiek bērnu rīts

Rīgas vecpilsētā, Doma laukumā, 18. aprīlī ar vairāku mūzikas grupu uzstāšanos un bērnu programmu norisinās "Vecrīgas festivāls".

Rīgas vecpilsētā, Doma laukumā, 18. aprīlī ar vairāku mūzikas grupu uzstāšanos un bērnu programmu norisinās "Vecrīgas festivāls".

Pasākumu sākās plkst. 11, kam sekos bērnu rīts un ģimenes skrējiens, plkst. 13 uzstājās bērnu ansamblis "Dzeguzīte", bet pulksten 14 - komiķis, parodists Ernests Cimanskis. Vēlāk  uzstāsies Latvijas un Igaunijas simpātiskais orķestris un notiks laikmetīgās dejas performance.

Doma laukumā plkst. 15 notiks novusa turnīrs un cīņa par titulu "Vecrīgas spēka mitriķis", kam plkst. 16 sekos grupas "Bitīt' matos" uzstāšanās, plkst. 18 - uz skatuves kāps mūziķis Raum, plkst. 19 - grupa "PND", plkst. 20.30 - "Labvēlīgais tips", plkst. 22 - grupa "Olas".

"Vecīgas festivāla" laikā notiks arī citas aktivitātes, tostarp orientēšanās spēles, burbuļu šovi, radošās darbnīcas, amatnieku un mājražotāju tirdziņš, būs pieejamas piepūšamās atrakcijas un karuseļi. Pasākumā piedalīsies Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Apmeklētāji varēs aplūkot glābēju tehniku - automobiļus, kvadriciklus un laivas.

Pēc festivāla beigām no plkst. 23 pavasara svinēšana turpināsies pasākuma organizatoru bāros "Cuba Cafe", "Garāža", "B bārs restorāns" un "Ezītis miglā".

Ezītis miglāDzeguzīteRīgas pašvaldības policijaValsts policijaLabvēlīgais TipsNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Citi šobrīd lasa