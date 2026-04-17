Mārupes novads uz piecu gadu jubileju meklē himnu; mākslīgā intelekta iesaistīšana nav atļauta
Mārupes novadā pirms piecu gadu jubilejas izsludināts konkurss, lai izveidotu patriotisku novada himnu.
Plānotā himna kalpos kā spēcīgs vienotības simbols un skanēs svētkos, jubilejās, apbalvošanās brīžos un citos nozīmīgos notikumos, stiprinot piederību un lokālpatriotismu, teikts pašvaldības paziņojumā: “Tā būs būtiska kultūrtelpas daļa, īpaši sagaidot Mārupes novada piecu gadu jubileju,” vienojot Mārupes un Babītes kopienas.
Iesaistīties aicināti visi Mārupes novada un Latvijas iedzīvotāji: komponisti, tekstu autori, līdzautori, personu apvienības, kolektīvi, interešu grupas. Vecuma, izglītības ierobežojumu nav. Katrs var iesniegt vienu darbu.
Darbam jābūt oriģinālam, radītam bez mākslīgā intelekta, nepublicēts un nepiedalījies citos konkursos. Tekstam jābūt literāri un gramatiski korektam latviešu valodā, pozitīvam, atbilstošam Mārupes novada identitātei.
Mūzika vienā tonalitātē, ar pantu un piedziedājumu; piemērota svinīgiem brīžiem un kopdziedāšanai. Ilgums līdz 2 minūtēm; izpilde a cappella vai ar instrumentālu pavadījumu.
Iesniegšanas termiņš: 2026. gada 1. jūnijs, plkst. 17.00. Iesniegšana klātienē Mārupes vai Babītes klientu centros vai elektroniski uz marupe@marupe.lv. Jāiesniedz: teksta un notu PDF, audio MP3 vai WAV, aizpildīta pieteikuma veidlapa.
Darbus anonīmi vērtēs profesionāla žūrija, skatot atbilstību novada identitātei, muzikālo raksturu, melodijas uztveramību, kopdziedāšanas piemērotību, valodas kvalitāti, emocionālo un lokālpatriotisko vēstījumu. Balvas: 1. vieta – 2500 eiro; 2. – 1500 eiro; 3. – 1000 eiro. Pirmās vietas darbs tiks virzīts Mārupes novada domei oficiāla himnas statusa apstiprināšanai.
Aicinām iepazīties ar dokumentiem un piedalīties, kopā veidojot Mārupes novada identitāti un kultūras vēsturi.