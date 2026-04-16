Valsts policijas foto
112
Šodien 11:14
Rīgā bezvēsts pazudusi pusaudze Maria Žiļajeva; policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2012. gadā dzimušo Mariu Žiļajevu.
Jauniete trešdien, 15. aprīlī, ap plkst. 15.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Mežciema apkaimē, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma.
Meklētā ir aptuveni 176 centimetrus gara, vidējas miesas uzbūves. Viņai ir tumši, čirkaini mati pāri pleciem.
Izejot no mājām, jauniete bija ģērbusies pelēkās sporta biksēs un tumšā jakā.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kuram ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 110 vai rakstot uz e-pastu.