Meklē pazudušo Kristīni Trabo, ar kuru pēdējo reizi izdevās sazināties Londonā
Kristīne Trabo (foto: Valsts policija)
Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts pazudušo Kristīni Trabo, ar kuru pēdējo reizi izdevās sazināties 7. aprīlī, kad viņa bija Londonā. Šā brīža atrašanās vieta nav zināma.

Kristīne Trabo (foto: Valsts policija)

Pazīmes: augums 190 cm, kalsnas miesas būves, krāsoti gaiši mati.

Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Citi šobrīd lasa