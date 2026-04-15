“Sējas svētki Vecaucē 2026” - atjaunota lauksaimniecības izstāžu tradīcija un platforma nozares attīstībai
Jau 2026. gada 2. maijā no plkst. 10.00 Vecauces izstāžu laukumā notiks pasākums “Sējas svētki Vecaucē 2026”, kas vienkopus pulcēs lauksaimniecības nozares profesionāļus, zinātniekus, studentus un plašu sabiedrību.
Pasākuma mērķis ir stiprināt Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu, vienlaikus atjaunojot Vecaucē vēsturiski nozīmīgo lauksaimniecības izstāžu tradīciju. Pasākums veidots kā platforma, kur vienkopus satiekas lauksaimniecības dzīvnieku audzētāji, zinātnieki, izglītības iestādes un sabiedrība, veicinot zināšanu apmaiņu un nozares attīstību.
Latvijas vietējās lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes ir būtiska valsts bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa. To saglabāšana ir nozīmīga ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībai un ģenētiskās daudzveidības nodrošināšanai nākotnē. Vienlaikus sabiedrība arvien vairāk attālinās no lauku vides, tādēļ būtiski veidot pasākumus, kas nodrošina tiešu un praktisku iesaisti, īpaši jauniešiem un ģimenēm.
Pasākuma programma norisināsies visas dienas garumā un ietvers šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku izstādi un demonstrācijas, lauksaimniecības organizāciju un institūciju ekspozīcijas, mājražotāju tirdziņu, kā arī plašu kultūras programmu un aktivitātes bērniem. Oficiālajā atklāšanā paredzētas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rektores, Latvijas Republikas zemkopības ministra un Latvijas Šķirnes mājputnu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja uzrunas, kam sekos kopīgā atklāšanas daļa un parāde.
Skatuves programma visas dienas garumā būs cieši integrēta ar dzīvnieku demonstrācijām, radot dinamisku un izglītojošu pasākuma formātu. Pēc atklāšanas uzstāsies bērnu ansamblis “Pēterpogas”, kura programmas laikā paredzēta arī zirgu demonstrācija un Latvijas vietējās kazas prezentācija. Turpinājumā ansamblis “Spīles” uzstāsies kopā ar Latvijas zilās un Latvijas vecā tipa brūnās govs demonstrācijām. Dienas otrajā daļā skatītājus priecēs Lielauces vidējās paaudzes deju kolektīvs “Klabdancis”, Vārves pagasta amatierteātris ar izrādēm “Mildai 80” un “Adamsu ģimenīte”, kā arī Auces vidusskolas jaunāko klašu deju kolektīvs. Pasākuma noslēgumā paredzēts koncerts, kurā uzstāsies dziedātājs Edvards Strazdiņš.
Papildus pasākuma programmā būs iespēja iepazīt Latvijas Republikas Zemessardzes militārā nodrošinājuma ekspozīciju, kā arī vērot Medicīnas rotas demonstrējumus, kuros praktiski tiks parādīta pirmās palīdzības sniegšana cietušajam (Role 1 līmenis).
Plānots, ka pasākums pulcēs plašu apmeklētāju loku no visas Latvijas, veicinot sabiedrības informētību par vietējo šķirņu nozīmi, stiprinot sadarbību starp nozares organizācijām un sekmējot interesi par lauksaimniecību un lauku vidi.
Pasākums notiks 2026. gada 2. maijā Vecauces izstāžu laukumā, sākot no plkst. 10.00. Ieeja pasākumā ir bez maksas.