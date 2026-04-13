Pirmdien pēc plkst. 11 vairāku kravas automašīnu sadursmes dēļ bloķēta Liepājas šoseja netālu no Tīreļiem.
Šodien 16:36
Vairāku kravas auto sadursme uz Liepājas šosejas: skaidro, kāds varēja būt satiksmes negadījuma iemesls
Ceļu satiksmes negadījums, kurā bija iesaistītas piecu kravas automašīnas, pirmdienas rītā uz Liepājas šosejas varētu būt izraisīts neatbilstošas braukšanas trajektorijas dēļ, informēja Valsts policija (VP).
Ziņu par negadījumu likumsargi saņēma plkst. 10.58. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka 1969. gadā dzimis vīrietis, vadot vienu no kravas automašīnām, iespējams, neizvēlējās atbilstošu trajektoriju un izraisīja sadursmi ar pārējām automašīnām.
Ceļu satiksmes negadījumā fiziski cieta viena persona, kas nogādāta medicīnas iestādē.
Policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus.