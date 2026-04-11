103 gadu vecumā mūžībā devusies leģendārā dejotāja Vija Vētra
103 gadu vecumā mūžībā devusies latviešu un indiešu sakrālās dejas dejotāja un pedagoģe Vija Vētra, informē Latvija Televīzijas Ziņu dienests.
Dejotāja un horeogrāfe, kas dzimusi 1923. gadā Rīgā, bija pasaulē pazīstama ar savu izcilību dažādos deju žanros, bet vislabāk viņu atpazina kā indiešu dejas priesterieni no Latvijas. Lai arī lielāko daļu savas dzīves viņa pavadījusi trimdā, viņas vārds palika spilgti ierakstīts Latvijas kultūrā.
Pēdējos dzīves gadus Vētra pavadīja Ņujorkā, tomēr ik gadu viņa apmeklēja Latviju un piedalījās koncertos, kas norisinājās viņas vārdā nosauktā fonda organizētajos pasākumos.
Vētra, sasniedzot simt gadu vecumu, joprojām izstaroja enerģiju un dzīvotspēju. Kā viņai izdevās saglabāt šo dzīvotspēju? Viņas noslēpums bija vienkāršs: palikt zinātkārai visu mūžu, vienmēr mācīties jaunas lietas un novērtēt tās mazās dāvanas, ko dzīve sniedz.
Leģendārā latviešu dejotāja tiks kremēta Amerikā, bet viņas pelni tiks guldīti dzimtenes smiltājā. Vijas sapnis bija atdusēties Mākslinieku kalniņā.