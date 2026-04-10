Režisors Viesturs Kairišs Dailes teātrī iestudējis Ainas Rendas “Pirmavotu”
Jau nākamajā nedēļā Dailes teātra Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos ievērojamās rakstnieces Ainas Rendas darbs “Pirmavots” Viestura Kairiša režijā.
Ainas Rendas romāns “Pirmavots” (1943) ir viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta literārajiem darbiem, kas dēvēts par “himnu individuālismam”, un šobrīd aizraujošā ideju melodrāma bauda jaunu popularitāti. Grāmata ietekmējusi daudzus arhitektus, uzņēmējus, māksliniekus un domātājus visā pasaulē.
Eiropas teātrī tiek uzskatīts, ka šī darba iestudēšana ir teju vai neiespējams uzdevums – romāna attiecību daudzstūri un sižeta līnijas ir tikpat izaicinošas, cik nesavaldāmie, ar spēcīgo gribu apveltītie varoņi.
Dailes teātrī šo izaicinājumu – iestudēt vienu no ietekmīgakajiem romāniem par indivīda brīvību, radošumu un cīņu pret sabiedrības spiedienu – pieņēmis režisors Viesturs Kairišs, kurš saka: ““Pirmavots” ir oda ideālismam tumsības laikmetā. Tieši tādā es jūtu, ka mēs šobrīd dzīvojam. Taču ideālisms ir tas, kas vienmēr dod cerību, un tas varbūt pat ir vissvarīgākais šajā izrādē.”
Izrādē galveno lomu – Hovardu Rorku – atveido Kaspars Dumburs. Rorks ir jauns, ģeniāls un nepiekāpīgs arhitekts. Izrādes gaitā pamazām atklājas dažādu cilvēku motivācijas, ambīcijas un cīņas par ietekmi kultūrā, arhitektūrā un sabiedrībā. Stāsts pakāpeniski pārtop par filozofisku drāmu par to, kas patiesībā virza pasauli – neatkarīgi radītāji vai sabiedrības kolektīvais spiediens. Un, protams, izrādē ir attiecības, kaislības, mīlestība un tās trijstūri.
Trešo reizi uz Dailes teātra Lielās zāles skatuves atgriežas scenogrāfs, vizuālās dramaturģijas autors Reinis Dzudzilo, kas burtiski atdzīvinās visas Dailes teātra skatuves iespējas, scenogrāfijā iekļaujot gan telpas plašumu, gan visus skatuves līmeņu mehānismus – vairāk nekā 20 skatuves kustīgās platformas.
Reinis Dzudzilo, izrādes vizuālās dramaturģijas autors: “Veidojot scenogrāfiju, es centos, cik vien iespējams, pārvērst horizontālo par vertikāli. Arī lugas darbības vieta – Ņujorka – pieprasa vertikāli, un es uz to tiecos. Otrs – es skatos uz Dailes teātra arhitektūru un pašas skatuves arhitektūru. Galvenais scenogrāfs patiesībā ir pati Dailes teātra ēka. Es apzināti saglabāju sajūtu, ka cilvēks šķiet mazs pret visu lielo skatuvi, telpu, bet tajā pašā laikā liels, kad rada un izgudro.”
Izrādes programmiņas autore, rakstniece Dace Rukšāne tajā raksta: “Ir diezgan zīmīgi, ka tieši šī luga tiek iestudēta ēkā, kuru projektējusi Marta Staņa. Kad stāsta par Martu Staņu, bieži piemin viņas drosmi, taču arhitektūrā drosme nav skaļa – tā slēpjas līnijās, attālumos starp sienām, proporcijās, kas dažkārt sākumā šķiet pārāk aukstas, pārāk stingras, līdz kādā brīdī, kad apmeklē ēku, pēkšņi saproti: šī vide burtiski elpo! Tieši tāds ir Dailes teātris Rīgā. Ēkas šajā stāstā kļūst par cilvēku rakstura turpinājumu: dažas ir drosmīgas un vienkāršas, citas – dekoratīvas maskas, aiz kurām slēpjas bailes no patiesas oriģinalitātes.”
Lugas ideju un tēlu arhitektūru uz skatuves iedzīvinās aktieri Kaspars Dumburs, Mārtiņš Meiers, Artūrs Skrastiņš, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Kārlis Freimanis, Indra Briķe, Jana Herbsta, Dainis Gaidelis, Juris Bartkevičs, Madara Viļčuka, Marta Lovisa Jančevska un Matīss Ozols.
Izrādes režisors, dramaturgs – Viesturs Kairišs, dramatizējuma autors – Kūns Tašlē (Koen Tachelet), vizuālās dramaturģijas autors – Reinis Dzudzilo, kostīmu māksliniece – Simona Veilande, horeogrāfs – Jiri Naels (Jüri Nael), gaismu mākslinieks – Niks Cipruss, muzikālā noformējuma autors – Juris Vaivods, režisora asistents – Rafaels Bijevs, gaismu mākslinieka asistents – Mikus Guds, izrādes vadītāja – Iveta Boša, producente – Kristīne Mūrmane.
“Pirmavots” pirmizrāde Dailes teātrī 16. aprīlī.