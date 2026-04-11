Sācies meža ugunsnedrošais periods: kas par to jāzina?
Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likumu 1. aprīlī sākas meža ugunsnedrošais periods, kas ilgs līdz 30. septembrim.
Šajā periodā iedzīvotājiem jāievēro ugunsdrošības prasības meža zemē, nepieļaujot ugunsgrēka izcelšanos. 2025. gadā pieņemtais Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likums noteic, ka turpmāk katru gadu meža ugunsnedrošais periods ir nemainīgs laikposms no 1. aprīļa līdz 30. septembrim.
Šajā periodā personām, uzturoties mežos un purvos, ir aizliegts:
- nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
- kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotās vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
- atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
- dedzināt atkritumus;
- braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
- veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.
Likums nosaka, ka atbildība par ugunsdrošību meža objektā ir meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. Meža īpašniekam ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvotas no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekam ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas, veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību ir īpašnieka pienākums.
Savukārt ugunsdzēsības un glābšanas darbu veicējiem bez īpašnieka piekrišanas ir atļauts iekļūt meža objektā, pārvietot transportlīdzekļus, kā arī izmantot īpašumā esošos ūdens objektus. Valsts meža dienesta amatpersonām ir noteiktas tiesības meža objektā apturēt mehānisko transportlīdzekli, ja tas nepieciešams saistībā ar ugunsdrošību. Tāpat atļauts apturēt mežsaimniecības un mežizstrādes darbus, kā arī nocirst piekļuvi traucējošos kokus, par to informējot meža īpašnieku nedēļas laikā pēc ugunsgrēka likvidācijas.
Aizvien ir spēkā norma, ka meža objektā bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgās struktūrvienības tuvāko mežniecību ir aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu, tai skaitā arī ciršanas atlieku dedzināšanu.
No šī gada sākuma Valsts meža dienests reģistrējis un dzēsis 9 meža ugunsgrēkus. Tajos uguns skārusi 5,3 ha meža, no tiem jaunaudzes 2,7 ha. Kopumā Latvijā 2025. gadā bijis 201 meža ugunsgrēks, ar izdegušo platību 73 ha, no tiem jaunaudzes 18 ha.
Valsts meža dienests ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Autors: Valsts Meža dienests