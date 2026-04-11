Ilustratīvs attēls.
Novadu ziņas
Šodien 10:45
Dobelē būs pieejami bezmaksas angļu valodas kursi strādājošajiem
Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka aprīlī plāno atvērt pieteikšanos bezmaksas angļu valodas kursiem strādājošajiem.
Šī ir iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas un prasmes bez maksas, tāpēc aicinām to izmantot! Pieteikties varēs ikviens nodarbinātais (arī pašnodarbinātie).
Apmācības tiks organizētas un finansētas ESF Plus projekta “Atbalsts pieaugušo izglītībai” ietvaros.
Dobeles PIUAC piedāvās apgūt angļu valodu (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) (69K mod.):
- Ikdienas sarunvaloda un komunikācija dažādās situācijās (piemēram, darbs, ceļošana, hobiji);
- Gramatika: laiki (Present, Past, Future), modālie darbības vārdi un teikumu veidošana;
- Vārdu krājuma paplašināšana par biežāk lietotām tēmām;
- Lasīšanas un klausīšanās prasmes ar vidējas grūtības tekstiem;
- Rakstīšana: e-pasti, īsi apraksti un viedokļa izteikšana.
Mācību grupas tiks veidotas Dobelē un Aucē.
Pieteikšanās plānota aprīlī — seko līdzi informācijai NVA, Dobeles PIUAC mājaslapās un soc. tīklos!