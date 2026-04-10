Izvaroja, piedāvāja nodarboties ar prostitūciju - policija rosina apsūdzēt vīrieti par dzimumnoziegumiem pret desmit meitenēm
Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par sešu gadu garumā izdarītiem noziegumiem pret desmit personām, galvenokārt nepilngadīgām meitenēm.
Likumsargi aicina prokuratūru šo personu saukt pie kriminālatbildības par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas izvarošanu, nepilngadīgo pavešanu netiklībā un pamudināšanu tikties seksuālu darbību veikšanai, iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā, nepilngadīgo iesaistīšanu prostitūcijā un nepilngadīgo prostitūcijas izmantošanu, sutenerismu pret nepilngadīgām un pilngadīgām personām, kā arī par bērnu pornogrāfijas glabāšanu.
2025. gada 10. septembrī Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess, pamatojoties uz iesniegumu par to, ka sarakstes laikā saziņas lietotnē “WhatsApp” vīrietis piedāvāja 15 gadu vecai meitenei nodarboties ar prostitūciju. Izmeklēšanas gaitā likumsargi vīrieti identificēja un 2025. gada 27. oktobrī par minēto noziegumu aizturēja. Viņš ir dzimis 1989. gadā un iepriekš nav sodīts par krimināla rakstura nodarījumiem.
Pārbaudot pie aizturētā vīrieša izņemto datu nesēju saturu, tika konstatēts, ka no viņa prettiesiskajām darbībām cietušas arī citas personas. 29. oktobrī aizdomās turētajam vīrietim tika piemērots apcietinājums.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis interneta vidē iepazinās ar nepilngadīgām personām, sarakstījās ar tām par seksuāla rakstura tēmām un sarakstes laikā pamudināja tikties seksuālo darbību veikšanai, lūdza nofotografēt un nofilmēt savu atkailināto ķermeni un atsūtīt viņam gan par samaksu, gan bez tās uzņemtos materiālus, kā arī pamudināja nepilngadīgas meitenes (15 līdz 16 gadu vecas) iesaistīties prostitūcijā, sarunājot tikšanos ar klientiem. Gan nepilngadīgām, gan tikko pilngadību sasniegušām meitenēm vīrietis piedāvāja nodarboties ar prostitūciju, solot meklēt un novirzīt pie viņām klientus, pieprasot pēc klientu apkalpošanas samaksāt viņam procentus no nopelnītās naudas. Tāpat vīrietis pats bija izmantojis divu nepilngadīgu meiteņu (13 un 15 gadu vecu) seksuālus pakalpojumus par samaksu. Vienā gadījumā aizdomās turētais, pielietojot spēku, izvaroja 15 gadu vecu meiteni. Kopumā kriminālprocesā iegūtas ziņas par astoņām nepilngadīgām un divām pilngadīgām cietušajām personām, kuru vecums noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija no 13 līdz 18 gadiem.
Papildus tam, tika konstatēts, ka aizdomās turētais viņam piederošajā datu nesējā bija glabājis 37 failus, kas satur bērnu pornogrāfiju.
Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija ierosināja prokuratūru saukt 1989. gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par 20 noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp par trim sevišķi smagiem, 16 smagiem un vienu mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar:
- Krimināllikuma 159. panta trešo daļu – par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas izvarošanu;
- Krimināllikuma 166. panta ceturto daļu – par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā;
- Krimināllikuma 164.panta trešo1 daļu – par nepilngadīgas personas prostitūcijas izmantošanu;
- Krimināllikuma 164.panta ceturto daļu un 15. panta ceturto daļu – par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu nodarboties ar prostitūciju (mēģinājums);
- Krimināllikuma 164. panta trešo daļu – par nepilngadīgā iesaistīšanu nodarboties ar prostitūciju;
- Krimināllikuma 166.panta trešo daļu – par nepilngadīgās personas iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā;
- Krimināllikuma 165. panta pirmo daļu – par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju (sutenerisms);
- Krimināllikuma 165. panta otro daļu – par nepilngadīgas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju (sutenerisms);
- Krimināllikuma 162. panta otro daļu – par mazgadīgās personas pavešanu netiklībā;
- Krimināllikuma 162. panta pirmo daļu – par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pavešanu netiklībā;
- Krimināllikuma 162.1 panta pirmo daļu – par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās;
- Krimināllikuma 166. panta otro daļu – par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kas satur bērnu pornogrāfiju;
Par smagāko no minētajiem noziegumiem personai, ja tā tiks atzīta par vainīgu, var tikt piemērots mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem.
Šā gada 10. aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 3. nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, un aizdomās turētajam vīrietim aizvien ir spēkā drošības līdzeklis – apcietinājums.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.