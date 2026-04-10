"Vāgneriāna" Cēsīs - šoreiz ar krāšņo operu "Loengrīns" Tarmo Peltokoski vadībā
Šī gada 8. augustā, plkst. 16.00 koncertzāle "Cēsis" skatītājus aicina uz vienu no vasaras gaidītākajiem muzikālajiem notikumiem – Riharda Vāgnera operas "Loengrīns" koncertatskaņojumu somu diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā, tādējādi turpinot Cēsu Mākslas festivāla iemīļoto tradīciju – "Cēsu Vāgneriānu".
Spožs pieteikums gaidāms no koncertatskaņojuma galveno lomu izpildītājiem solistiem – titullomā debitēs jaunais, strauju starptautisku karjeru uzsākušais uzlecošais somu tenors Johans Krogiuss, savukārt Elzas lomā – pasaulē pieprasītā dziedātāja, lietuviešu soprāns Vida Miknevičiūte, kuras harisma un vokālā meistarība iekarojusi arī Latvijas klausītāju sirdis. Līdzās galveno lomu izpildītājiem pievienosies starptaurtisks izcilu solistu ansamblis, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) un Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" (VAK "Latvija"). Video instalācijas veidos režisors Dāvis Sīmanis.
Šis koncertatskaņojums sola ne vien muzikālu izcilību, bet arī dziļi emocionālu saturu. "Loengrīns" ir leģenda par ticību, mīlestību un noslēpuma cenu. Brabantes princese Elza tiek apsūdzēta brāļa slepkavībā, un viņas liktenis tiek uzticēts liktenīgai divkaujai. Brīnumainā kārtā ierodas viņas aizstāvis – noslēpumains bruņinieks, kas peld pāri ezeram gulbja vilktā laivā. Viņš sola glābt Elzu, taču ar vienu nosacījumu: nekad nejautāt viņa vārdu un izcelsmi. Mīlestība uzplaukst, bet šaubas izrādās liktenīgas – pārkāpts solījums atklāj patiesību un iznīcina laimi…
Lietuviešu soprāns Vida Miknevičūte, kura izpildīs Elzas lomu, ir kļuvusi par vienu no pasaulē pieprasītākajiem dramatiskajiem soprāniem. Pirms viesošanās Cēsu mākslas festivālā augustā, šīs sezonas spilgtākie notikumi ietver mākslinieces ilgi gaidīto debiju operas "Fedora" iestudējumā Berlīnes Vācu operā (režisors Kristofs Lojs), kā arī pirmo viesošanos Karalienes Sofijas mākslu pilī ar savu lomu-vizītkarti – titullomu operā "Salome". Šosezon viņa atgriežas arī citos starptautiskos opernamos – Berlīnes Valsts operā, Somijas Nacionālajā operā, Hamburgas Valsts operā un Bavārijas Valsts operā. Vida Miknevičūte Cēsu Mākslas festivāla "vāgneriānā" pirmo reizi viesojās 2023. gadā operas "Zīgfrīds" koncertatskaņojumā, kur viņa pārliecinoši un spoži iejutās valkīras Brinnhildes lomā.
Savukārt jaunais somu tenors Johans Krogiuss piedzīvo arvien jaunas debijas atbildīgās operlomās. Šajā sezonā viņš ir Cīrihes operas solists, debitējot operu "Tannheizers", "Arabella", "Karmena", "Toska" iestudējumos. Tāpat viņš atgriezīsies Drēzdenes Semperoper un Berlīnes Valsts operā.
Pārējās lomās dzirdēsim somu basu Timo Rihanenu, latviešu basu Rihardu Mačanovski un citus.
Muzikālais vēriens balstās arī izcilu kolektīvu sniegumā. VAK “Latvija” – Baltijas lielākais profesionālais koris – izceļas ar izsmalcinātu skanējumu un daudzpusību, savukārt LNSO ar šo koncertatskaņojumu piesaka savu simtgades svinību programmu, kas ilgs līdz pat oktobrim. Abi profesionālās mūzikas kolektīvi ar dalību “Loengrīna” atskaņojumā turpina apliecināt savu vietu Eiropas augstākajā muzikālajā līmenī.
Diriģents Tarmo Peltokoski, kura starptautiskā karjera šobrīd strauji uzplaukst pasaules mērogā, ir kļuvis par vienu no spilgtākajiem jaunās paaudzes Vāgnera mūzikas interpretiem. Viņa vadībā šis koncerts solās kļūt par aizraujošu un emocionāli piesātinātu muzikālu piedzīvojumu. Šobrīd Tarmo Peltokoski ir LNSO diriģents laureate, Brēmenes Vācu kamerfilharmonijas orķestra un Roterdamas filharmonijas orķestra galvenais viesdiriģents, Tulūzas Nacionālā Kapitolija orķestra mākslinieciskais vadītājs un Honkongas filharmonijas orķestra mākslinieciskā vadītāja pienākumu izpildītājs (nākamgad viņš ieņems mākslinieciskā vadītāja amatu), kā arī Dortmundas koncertzāles ekskluzīvais mākslinieks. Arī šogad Cēsu "Vāgneriānas" muzikālā vadība nodota šī kaislīgā Vāgnera mūzikas cienītāja un spožā diriģenta rokās.